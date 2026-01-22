Cette photo de deux chirurgiens, épuisés après avoir réussi une opération de 32 h, bouleverse le monde entier

Coup de projecteur sur une photo symbolique et sur laquelle on aperçoit un duo de médecins épuisés par une difficile opération.

À quoi reconnaît-t-on un cliché iconique ?

Répondre à cette question peut paraître difficile, car le caractère exceptionnel d'une photographie dépend de plusieurs paramètres. Néanmoins, on peut raisonnablement affirmer que lorsque la photo se passe de commentaires et qu'elle résume à elle seule l'événement ou l'instant immortalisés, cela signifie que le photographe a réussi son coup.

Ces deux médecins épuisés ont réussi une difficile opération du cerveau de 32 heures

Prendre le cliché parfait nécessite de la patience, de l'expérience mais aussi parfois... de la chance car être au bon endroit et au bon moment peut s'avérer déterminant. En 2014, un employé de l'hôpital du Fujian Medical University Union Hospital, un établissement situé en Chine, l'a démontré de la plus belle des manières en immortalisant une scène à la fois touchante et significative.

Sur ce cliché, passé depuis à la postérité, on aperçoit ainsi deux chirurgiens éreintés mais soulagés et heureux après avoir accompli une prouesse unique. Ces deux médecins, étendus sur le sol, viennent en effet de réussir une difficile opération, longue de 32 heures, sur le cerveau d'un patient atteint de plusieurs tumeurs cérébrales. Un exploit médical qui n'aurait pas été possible sans l'aide et l'assistance de six anesthésistes et huit infirmières, selon le site ZME Sciences.

Crédit photo : Fujian Medical University Union Hospital

Une fois l'opération achevée, les deux médecins ont donc soufflé en s'allongeant de fatigue sur le sol carrelé du bloc opératoire. L'un des deux chirurgiens adresse un V de la victoire au photographe d'un jour, comme pour mieux signifier la fierté du devoir accompli mais aussi le soulagement de l'équipe médicale.

Cette photo a depuis fait le tour du monde.

Cette viralité peut s'expliquer par la portée symbolique de la scène immortalisée. Ce cliché illustre en effet les prouesses que peuvent réussir certains médecins, prêts à tout pour sauver des patients que tout condamne, mais aussi l'espoir que suscitent, jour après jour, les progrès de la médecine.