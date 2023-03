Ces artistes ont détourné des nids-de-poule en des scénographies réalistes et amusantes !

Les photographes Claudia Ficca et Davide Luciano ont détourné des nids-de-poule dans la ville de New York et en ont fait des scénographies amusantes. Zoom.

C’est ce que l’on appelle avoir de l’imagination. Alors que les rues de New York aux États-Unis sont pleines de nids-de-poule, les photographes Claudia Ficca et Davide Luciano ont décidé de les mettre en lumière. Comment ? En les détournant grâce à leur créativité et leur imagination.

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Une autre perspective du monde

Ainsi, ils ont fait le tour de la ville pour dénicher plusieurs nids-de-poule et ont créé de véritables scénographies autour de ces trous sur la route. Comme le rapporte, Bored Panda, le couple a décidé de donner un regard différent sur l'expérience ennuyeuse de rouler à travers les trous de la route. Leur série de photos ironiques, intitulée "My Potholes" a de quoi surprendre et amuser. On découvre donc un nid-de-poule transformé en piscine, en pizzeria ou encore un autre à l’image des cachettes secrètes d’Alice au Pays des Merveilles.

Un projet qui est né de leur expérience personnelle après avoir rencontré un nid-de-poule dans leur propre quartier à Montréal. Ce qui a d’abord commencé en étant une simple blague, s'est transformé en une expérience amusante. Pour leur projet, ils ont voyagé dans le monde entier, allant de Toronto, New York à Los Angeles. Le mantra de ces artistes ? “il est parfois plus important de changer son point de vue sur les choses que de les réparer”, rapporte Bored Panda. Et ils ont bien raison !

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano

Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano



Crédit : Claudia Ficca et Davide Luciano