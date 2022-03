Ces photos balaient les préjugés sur l'amour entre personnes atteintes du syndrome de Down

Une photographe canadienne sublime la vie amoureuse des personnes porteuses de trisomie 21 dans une magnifique série de clichés en noir et blanc.

L’amour ne connaît aucune limite, notamment celle du handicap. C’est le message véhiculé par la Société canadienne de trisomie 21, une ONG dont la principale mission est d’accompagner des personnes atteintes du syndrome de Down.

Des photos qui balaient les préjugés

L’association a décidé de mettre en lumière la vie amoureuse de ces personnes via un projet photographique intitulé « Love Means » (« L’amour signifie » en français). Et c’est la photographe Hilary Gauld qui a eu le privilège d’immortaliser les principaux concernés.

Sur les clichés en noir et blanc, nous apercevons Beth et Kirk, un couple qui s’aime depuis 12 ans. Il y a également Brie et Greg, deux tourtereaux qui viennent de se fiancer, ou encore Jessica et Matt, lesquels forment un duo touchant : ces deux amis seront toujours présents l’un pour l’autre.

Crédit Photo : Hilary Gauld

Crédit Photo : Hilary Gauld

Crédit Photo : Hilary Gauld

De son côté, Naomi rêve de trouver le grand amour et de voyager avec lui. Ren se considère comme queer et son souhait le plus cher est de fonder une famille nombreuse. Tatem et Michael entretiennent une relation basée sur le respect : « L’amour signifie pour moi respecter et chérir ».

Crédit Photo : Hilary Gauld

Crédit Photo : Hilary Gauld

À travers cette série de photos, la Société canadienne de trisomie 21 délivre un magnifique message sur le handicap et la différence, et balaie d’un revers de main les préjugés sur le syndrome de Down.

« Le but du projet est que ces histoires et les visuels inspirent, éduquent et créent un espace pour une plus grande visibilité des expériences que traversent les adultes atteints de trisomie 21, y compris l’amour », précise Hilary Gauld dans un communiqué.

Avant d’ajouter : « Ce ne sont que quelques histoires et images de la façon dont l’amour, à la fois platonique et romantique, peut exister, mais ce n’est pas le même pour tout le monde ».

Crédit Photo : Hilary Gauld

Crédit Photo : Hilary Gauld

Crédit Photo : Hilary Gauld