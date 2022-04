Ces collages artistiques ne font qu'un avec les éléments urbains

Un artiste embellit les rues de Paris avec ses collages qui se mélangent parfaitement avec les éléments urbains.

Charles Leval, aussi connu sous le nom de Levalet, a le don d’illuminer les rues parisiennes. Sa spécialité ? Le collage artistique. À travers son art, ce dernier met en scène des personnages qui ne font qu’un avec les éléments urbains.

Des collages remplis d’humour et de poésie

Sur son site internet, le jeune homme précise que ses personnages sont dessinés à l’encre de chine. Ils prennent ensuite vie dans l’espace public : «Les personnages interagissent avec l'architecture et se déploient dans des situations frôlant souvent l’absurde».

L’une de ses œuvres représente un motard promenant en laisse un pigeon. Une autre montre deux ouvriers en train de poser des volets battants. Vous l’aurez compris, les collages s’imbriquent à merveille avec les éléments urbains.

Crédit Photo : Levalet

Crédit Photo : Levalet

Comme l’indique Creapills, Levalet utilise une technique précise pour apposer ses créations sur les façades et les murs. Pour ce faire, il prépare un mélange à base de farine de blé ou d’amidon et d’eau.

Son travail se déploie dans les rues de Paris et dans certaines provinces. Les oeuvres du street-artiste visent à surprendre et amuser les passants. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les collages en question :

