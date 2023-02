Cette incroyable fresque murale a été désignée « plus belle oeuvre street art de France 2022 »

Les street artists ont du talent et nous le rendent bien. Il n’y a qu’à voir les sublimes fresques murales qu’ils proposent sur les bâtiments. Cela tombe bien, c’est exactement ce que le site Trompe-l’oeil récompense chaque année. La Bretagne est de nouveau à l’honneur.

Crédit : Wild Drawing

Baptisée « Message in a bottle », cette fresque géante couvre l’entièreté de la façade d’un bâtiment de Morlaix, dans le Finistère. C’est en juin 2022 que le collectif Wild Drawing, originaire de Bali, a sublimé ce bâtiment un peu tristounet.

Le résultat est splendide et fait ressortir cet établissement désormais unique lorsque l’on foule les rues de Morlaix. Dans le cadre du concours Golden Street Art organisé par le site Trompe-l'œil, la fresque de Wild Drawing a été sacrée « plus belle œuvre street art de France 2022 » par un jury de professionnels.

Les candidats retenus sont sélectionnés grâce aux 135 photographes qui sillonnent la France à la recherche d'œuvres d’art dans la rue.

Une fresque comme un appel à la communication

La fresque de Wild Drawing est incroyable et recouvre toute la façade du bâtiment. Elle représente une bouteille d’eau dans laquelle on peut voir une lettre et une jeune fille accroupie en train d'écrire dans un carnet.

« Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont piégées et seules dans leur monde embouteillé... personne n'écoute leurs efforts désespérés de communication, d'aide et d'humanité », écrit le collectif dans sa publication Instagram.

Un appel à plus d’écoute et d’ouverture sur le monde, qui a su captiver et séduire les habitants de Morlaix et les internautes.

Crédit : Wild Drawing

