Ces sublimes photographies ont remporté le concours du BigPicture Natural World

Chaque année, le BigPicture Natural World présente les plus belles photographies de la nature et la biodiversité. Voici les grands gagnants de cette édition 2022.

Le BigPicture Natural World est un grand concours international de photographie organisé par l’Académie des sciences de Californie. Chaque année, il récompense les plus belles photos qui célèbrent la biodiversité et la nature. À travers ces images, le concours montre l’importance de préserver l’environnement et les espèces animales qui nous entourent.

À voir aussi

Crédit photo : David Slater

Pour la neuvième édition qui a eu lieu cette année, le jury du concours a reçu plus de 7 000 photos à départager, prises par des photographes amateurs et professionnels venus de 65 pays différents.

Des photos de la nature et la biodiversité sublimes

La grande gagnante de cette édition 2022 est la photographe Karine Aigner, qui a décroché la première place du concours. Son cliché représente le rituel d’accouchement des Diadasia Rinconis, une espèce d’abeilles qui vit en Amérique centrale et du nord.

Crédit photo : Karine Aigner

Avec cette photo, les jurés du concours ont sélectionné d’autres clichés qui les ont ébloui, et qui ont eux-aussi remporté un prix dans différentes catégories. Voici tous les lauréats de ce concours de photographie exceptionnel.

Crédit photo : Nathan Khanolkar

Crédit photo : Bence Mate

Crédit photo : Sitaram Raul

Crédit photo : Bence Mate

Crédit photo : Pal Hermansen

Crédit photo : Tom St George