Cette incroyable photo prise pendant le confinement en Malaisie a remporté le prix du concours du Smithsonian

Chaque année, le magazine Smithsonian organise un concours de photographie. Voici les grands gagnants de l’édition 2022.

Comme chaque année, le magazine Smithsonian, basé à Washington, a organisé un concours de photographie. Pour cette 19ème édition, les jurés du concours ont reçu plus de 47 000 candidatures et des photographies venues de 180 pays différents.

Crédit photo : Prathamesh Ghadekar

Après la délibération du jury, une soixantaine de photos ont été retenues et huit ont reçu une récompense parmi les différentes catégories du concours.

Des photographies sublimes

Le grand prix de cette édition 2022 a été décerné à la photographe Sinsee Ho. L’artiste a immortalisé un moment pendant le confinement en Malaisie, en février 2021, pendant lequel deux personnes communiquaient avec leurs proches par écran.

Crédit photo : Sinsee Ho

Cette photographie a été prise à l’occasion du Nouvel an lunaire. On peut voir une femme emmitouflée dans une couverture saluer quelqu’un à travers l’écran de son téléphone. Dans la pièce d'à côté, un homme en short reproduit cette action via son ordinateur.

« J’emprunte des idées à la photographie de rue, un genre que j’adore, pour montrer la similitude et le contraste au sein d’une même image. Ici, la similitude est que les deux personnes utilisent la technologie pour communiquer, faisant face à la même direction. Le contraste est que l’un est habillé, tandis que l’autre est à l’opposé », a expliqué la photographe.

Parmi les autres photos récompensées par le jury du concours, on retrouve celle de Shayna Stevens, qui a remporté le vote du public en immortalisant son mari et son fils dans une salle de traite.

Crédit photo : Shayna Stevens

D’autres photos ont été récompensées comme le cliché d’un très rare rhinocéros blanc, un danseur autochtone en pleine représentation ou encore des fourmis en gros plan.

Crédit photo : Garry Platt

Crédit photo : Sunil Choudhary

Crédit photo : Craig Lefebvre

Crédit photo : Matjaz Krivic

Crédit photo : Chen-Tung Tai