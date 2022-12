Cette application transforme vos selfies en magnifiques personnages de BD ou d'animés

On vous présente aujourd’hui une application qui devrait ravir les amateurs d’animés ou de BD.

Toujours en quête d’une photo de profil originale qui ferait fureur sur vos réseaux sociaux ? Nous avons peut-être ce qu’il vous faut.

Nul doute en effet que vous apprécierez l’application de retouche photo Lensa qui transforme vos selfies en avatars ultra-esthétiques.

Avec ce gadget qui fonctionne à partir d’une intelligence artificielle, vos portraits deviennent en un clin d’œil de véritables personnages de fiction, que l’on croirait tout droit sortis d’un animé, d’une bande dessinée ou encore d’un jeu vidéo.

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Lensa, l'appli qui transforme vos selfies en avatar

Résultat depuis quelques jours, de plus en plus d’internautes affichent des photos géniales retouchées par Lensa.

Un succès pour l’application qui a d’ores et déjà été téléchargée 22,2 millions de fois depuis sa création. Petit bémol toutefois, Lensa est payante. Après 7 jours d’essai gratuits, il vous faudra effet débourser 39,99 € pour bénéficier d'un abonnement annuel.

Une somme conséquente qui ne refroidit manifestement pas les utilisateurs puisque sur le seul mois de novembre, pas moins de 1,6 million de personnes se sont laissées séduire par l'application.

Et on comprend pourquoi quand on voit les images !

Admirez plutôt :

Photo originale

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Photo originale

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Photo originale

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Photo originale

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs

Crédit photo : Lensa by Prisma Labs