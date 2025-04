Barcelone : à la Sagrada Família, vous devrez désormais prendre des photos... dans une zone à selfies

Si vous comptez vous rendre à Barcelone pour admirer la Sagrada Família, voici une chose à savoir : si vous comptez prendre un selfie, vous devrez vous poster dans une zone spécialement dédiée.

Barcelone est une ville espagnole qui attire des millions de touristes chaque année. En effet, il existe de nombreuses activités sensationnelles à faire à Barcelone. Les visiteurs peuvent aller au parc Güell pour admirer les œuvres de Gaudí, manger à la Boqueria ou encore se promener le long de la Rambla.

Mais à Barcelone, il y a un endroit en particulier qui attire les touristes : la Sagrada Família, la célèbre basilique. Après 140 années de chantier, les quatre tours du monument sont enfin terminées, ce qui attire encore plus de monde, curieux de voir le résultat.

Crédit photo : iStock

Une “zone à selfies” à Barcelone

Pour contrôler cet afflux touristique important autour du monument, la ville de Barcelone a pris une initiative. Désormais, si vous voulez prendre un selfie devant la Sagrada Família, vous devrez vous poster dans la “zone à selfies” dédiée. Cet espace de 6 200 m2 situé entre la façade de la Nativité et la place Gaudi, sera créé pour plusieurs raisons.

Selon Le Figaro, l’objectif premier de la zone est de fluidifier la circulation des piétons et de limiter les nuisances pour les riverains. En effet, il peut être difficile de circuler sur le trottoir quand de nombreux visiteurs s’arrêtent en plein milieu pour se prendre en photo.

Crédit photo : iStock

Les travaux pour créer cette "zone à selfies" particulière commenceront à la fin de l’été et devraient s’achever en avril 2026. Par la suite, d'autres mesures seront mises en place pour limiter l'afflux des touristes dans la zone et réduire les nuisances pour les habitants. Les plateformes de location, comme Airbnb, ne pourront à terme plus proposer de logement pour des séjours inférieurs à 31 jours à proximité du monument. Enfin, la taxe de séjour pourrait augmenter et coûter jusqu’à 15 euros par personne et par nuit dans les hôtels de luxe de Barcelone.