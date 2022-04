Cette artiste fait de la broderie un art passionnant avec des paysages magnifiques de la campagne

La broderie est une activité manuelle impressionnante de précision qui passe pourtant pour un passe-temps un peu vieillot. Cependant, des artistes de talent comme Vera Shimunia ou Sew Beautiful ont su montrer que la broderie peut être vue comme un art à part entière. Dans leur sillon, une artiste britannique crée de jolis médaillons de broderie.

Victoria Richards est une jeune artiste britannique de 23 ans. Malgré son jeune âge, cette diplômée de biologie poursuit une passion quelque peu anodine, la broderie. Originaire du South West Devon, une commune du sud-ouest de l’Angleterre, Victoria s’inspire des paysages ruraux de ses terres natales pour créer ses médaillons de broderie.

À voir aussi

Dans l’espace restreint qu’est le médaillon, Victoria représente des campagnes, des routes, des forêts et des champs pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Sur Instagram, la jeune femme expose son travail pour ses 5 481 abonnés et autres curieux occasionnels.

Les broderies qui remportent le plus de succès sont les représentations des paysages aériens de fermes et de champs reconnaissables à leurs formes rectangulaires. Grâce à son travail minutieux et passionné, Victoria montre avec réussite que la broderie est un art épatant.

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania

Crédit : Victoria Richards/ @chromato_mania