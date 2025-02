Survivante du cancer du sein, elle crée des maillots de bains inclusifs pour les femmes ayant subi une mastectomie

Après avoir vaincu un cancer du sein, une Britannique a lancé une collection de maillots de bain conçus pour les femmes qui ont subi une mastectomie. Une très belle initiative.

Melanie Luxton-Brookes revient de loin. En 2017, cette Britannique âgée de 47 ans a été diagnostiquée d’un cancer du sein après avoir découvert une masse localisée dans son sein gauche.

À la suite de cette mauvaise nouvelle, Melanie a mené un long combat contre la maladie. Un parcours difficile incluant une mastectomie totale (une chirurgie visant à enlever la totalité du sein touché par les cellules cancéreuses) et une reconstruction mammaire.

Crédit Photo : PinPep

Et ce n’est pas tout ! La quadragénaire a suivi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie.

Par chance, elle a été déclarée en rémission un an plus tard. Au cours de cette période, Mélanie et son mari Bruce, 57 ans, ont organisé des vacances à l’étranger, les premières depuis la fin de son traitement.

Elle crée une marque de maillots de bain inclusive

Cependant, alors qu’elle recherchait des maillots de bain post-mastectomie, Melanie a eu du mal à trouver des pièces à la fois tendance et fonctionnelles.

Comme le précise le Daily Star, les maillots de bain pour mastectomie comprennent généralement des caractéristiques spéciales, telles que des emmanchures pour dissimuler les cicatrices chirurgicales et des poches intégrées pour les prothèses mammaires.

Crédit Photo : iStock

De son côté, Melanie a constaté que le marché manquait cruellement de modèles élégants et abordables.

Face à cette situation, elle a pris les choses en main et a lancé Lady Survivors, sa propre marque de maillots de bain conçus pour les femmes ayant subi une ablation du sein.

Crédit Photo : PinPep

«J’étais tellement excitée à l'idée de partir en vacances en 2018, mais je n'arrivais pas à trouver de maillots de bain adaptés - j'étais dégoûtée. Tout le monde devrait se sentir mis en valeur par la mode », a indiqué Melanie.

Avant d’ajouter :

«Porter un maillot de bain peut déjà être stressant, et pour les femmes qui ont subi une mastectomie, cela peut sembler encore plus intimidant. Je veux aider les autres femmes à se sentir à l'aise et confiantes».

Crédit Photo : Capture d'écran Lady Survivors

Bien que Lady Survivors soit une entreprise à petite échelle, l'impact a été monumental.

«Les commentaires des femmes qui me disent qu'elles sont tombées amoureuses de mes vêtements – et d'elles-mêmes – ne cessent de me toucher », a confié la femme d’affaires.

Un beau projet !