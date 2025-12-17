Si vous avez ce symptôme, vous n'avez pas la grippe, mais le Covid, selon une experte

Avez-vous la grippe ou bien la Covid ? Voici le symptôme qui permet de faire la différence.

Alors que les températures hivernales sont plus que jamais présentes, les rhumes, grippes et autres virus de la saison s’invitent dans notre quotidien. Selon les données de Santé publique France du 3 décembre 2025, les cas de grippe étaient en nette augmentation dans tout l’Hexagone :

"On constate une accélération de la circulation des virus grippaux. Trois régions étaient passées en épidémie : Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Les autres régions hexagonales étaient passées en pré-épidémie, excepté la Corse", peut-on lire dans le rapport officiel.

À cela s’ajoutent également les cas de Covid-19, toujours en circulation sous des nouvelles formes de variants, malgré une nette baisse. Selon le rapport de Santé publique France, en ce début de mois de décembre : "La plupart des indicateurs de la Covid-19 en ville et à l’hôpital étaient stables et à des niveaux faibles."

Crédit : IStock

Comment différencier la grippe de la Covid ?

Toutefois, lorsque l’on tombe malade, il est difficile de savoir si l’on a attrapé une simple grippe ou bien la Covid-19. Et à l’approche des fêtes de fin d’année et des rassemblements familiaux, il est judicieux de pouvoir faire la différence. Selon le docteur Rupa Parmar, médecin généraliste, interrogée par LadBible, bien que les symptômes soient presque similaires entre la grippe et la Covid-19, il est possible de les comparer :

"Il existe des différences clés entre un rhume, la Covid et la grippe qui peuvent facilement vous aider à les différencier."

La spécialiste a notamment révélé qu’"une toux grippale semblera sèche et apparaîtra rapidement, tandis que la toux due au rhume sera plus légère".



Crédit : : IStock Crédit : : IStock

La toux : un facteur de différenciation

Pour un cas de Covid-19, la toux sera très probablement sèche :

"Avec la Covid, la toux est sèche et continue, et beaucoup de personnes toussent pendant plus d'une heure ou ont trois épisodes de toux, voire plus, au cours d'une même journée."

Bien entendu, il n’est pas toujours simple de faire la différence, c’est pourquoi il est recommandé de consulter son médecin pour avoir un suivi et un avis médical. Aussi, les tests Covid sont toujours disponibles en pharmacie. De quoi se rassurer et protéger son entourage en cas de contamination. Vous êtes prévenu·e·s !