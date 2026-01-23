Née d'un don de sperme, elle rencontre son géniteur et découvre qu'elle a 159 demi-frères et soeurs

Une Toulousaine, âgée de 37 ans, est parvenue à identifier son géniteur qui était donneur de sperme. En le rencontrant, elle a découvert qu’elle avait pas moins de 159 demi-frères et sœurs. Elle lance désormais un appel pour les retrouver.

C’est une histoire peu commune que nous fait partager La Dépêche, en relayant l’appel d’une femme souhaitant retrouver la centaine de personnes avec lesquelles elle possède un géniteur commun.

Née en 1988 d’un don de sperme réalisé dans un cabinet de gynécologie à Toulouse, elle a pu retrouver la trace de son géniteur grâce à un généalogiste, à l’association PMAnonyme mais aussi à un membre de la famille du donneur qui a fait un test ADN.

Elle a ainsi découvert qu’il s'agissait d'un médecin, avec qui elle a décidé de prendre rendez-vous pour le rencontrer :

« Je lui ai demandé frontalement : Est-ce que c’est vous ? Il a répondu oui immédiatement et a répondu à toutes mes questions »

Crédit photo : iStock

Elle lance un appel pour retrouver ses demi-frères et soeurs

En discutant avec son géniteur, la Toulousaine a appris qu’elle avait 159 demi-frères et sœurs.

« Dans notre cas, le donneur était un ami du gynécologue. Il venait régulièrement "dépanner". Il faisait un don tous les dix jours pendant près de vingt ans »

À l’heure actuelle, elle a réussi à retrouver 16 demi-sœurs, dont certaines sont devenues des amies proches. Deux d’entre elles sont d’ailleurs les marraines de ses enfants.



Crédit photo : iStock

La trentenaire lance désormais un appel dans l’espoir de retrouver les 143 autres enfants issus de ce même donneur. Il s’agirait principalement de filles, selon le médecin, qui a évoqué seulement deux ou trois garçons. Une grande partie de ces personnes, nées entre 1973 et 1995, vivraient toujours dans la région toulousaine.