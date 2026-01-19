Cette photo d'une « famille parfaite » cache en vérité une inquiétante réalité

Paige Kennedy-Winston a eu un petit garçon, que l'on peut voir sur une adorable photo de famille. Mais derrière cette image "parfaite" se cache une réalité tout autre.

Toutes les familles ont des secrets, et certains sont plus lourds que d’autres. C'est le cas de cette femme qui a fait un test ADN pour s'amuser et dont la vie a été chamboulée.

De son côté, Paige Kennedy-Winston est une femme qui a une famille pas comme les autres. Sur la photo ci-dessous, on peut voir la jeune femme en compagnie d’un homme, tenant sur leurs genoux un bébé et un chien. Si on peut penser que cette image représente une “famille parfaite”, il n’en est rien.

Crédit photo : Seed Scout / Daily Mail

Contrairement à ce que l’on peut voir sur la photographie, l’homme et la femme ne sont pas les parents du petit garçon, et leur histoire est bien plus complexe que cela.

Une famille pas comme les autres

L’homme que l’on voit sur l’image s’appelle Flavio et est en réalité un donneur de sperme. C’est grâce à lui que Paige, présente sur la photo, a pu avoir un bébé avec sa femme, Dannielle. Tout a commencé en 2021, lorsque les deux femmes ont cherché un donneur de sperme pour avoir un enfant.

Crédit photo : Seed Scout / Daily Mail

Elles ont malheureusement eu beaucoup de difficulté à trouver la personne idéale. Aux États-Unis, les procédures pour avoir recours à un don de sperme sont très compliquées et il est difficile - voire impossible - d’avoir des détails sur la personne avant de la rencontrer, ce qui rend les démarches encore plus longues.

“Nous avons dépensé des milliers de dollars pour souscrire à tous les abonnements de toutes les banques de sperme connues aux États-Unis. Vous pouvez faire votre choix entre des étudiants fêtards et des hommes plus âgés et inquiétants. Vous ne connaissez même pas leur nom. Vous ne savez pas comment ils sont. Vous ne pouvez pas leur parler”, a indiqué Dannielle au Daily Mail.

Paige et Dannielle ont rencontré 200 hommes. Elles ont finalement fait la connaissance de Flavio, “un Italien très proche de sa grand-mère et qui tient beaucoup à sa famille, à ses amis et à son chien”, comme le décrit Dannielle. Grâce à son don, les deux femmes ont eu un petit garçon et une petite fille.

Des démarches difficiles

Mais ce qui rend cette famille si spéciale, c’est que Flavio a une place importante. Il a toujours été présent pour Paige et Dannielle et passe beaucoup de temps avec elles. Il leur a également fait rencontrer sa famille et a pu présenter les deux enfants à sa mère, qui est restée en Italie.

Crédit photo : Seed Scout / Daily Mail

Aux États-Unis, 10% des habitants souffrent d’infertilité et les demandes de sperme sont de plus en plus nombreuses. Cependant, cette démarche est très coûteuse : comptez entre 1 500 et 2 000 dollars pour une fiole de sperme, soit entre 1 289 et 1 719 euros.

“On ne peut même pas obtenir l’historique médical complet sans payer un abonnement. Si vous voulez une photo, c’est un supplément”, a indiqué Dannielle Winston.

Face à cette problématique, certaines personnes décident d'agir, comme cette Américaine de 36 ans qui a eu deux enfants grâce à un donneur de sperme et a décidé de devenir mère porteuse pour aider les autres. De leur côté, Dannielle et Paige ont créé leur propre entreprise qui permet aux couples de trouver un donneur de sperme et de garder contact avec lui par la suite. Une nouvelle façon de former une famille.