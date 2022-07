Cette série de photos montre la vraie personnalité des chiens et c'est à la fois drôle et touchant

Pas toujours évident de prendre une jolie photo de son animal, n'est-ce pas ? Cette photographe s’en est donné le pari et le rendu est incroyable ! Zoom.

La photographe Belinda Richards de Frog Dog Studios, spécialisée dans les photos d’animaux, s’est lancé le pari fou : immortaliser la joie des animaux et mettre en lumière leur personnalité. Dans un récent projet, l’artiste passionnée a réalisé les portraits photo de plusieurs chiens et en a dégagé de superbes clichés. Ainsi, sur ces photos, on découvre les réactions spontanées, pleines de joie, de surprise de chiens.

Crédit : Belinda Richards



Des chiens mannequins

Avec ses talents de photographe, de retouches photos et de lumière, elle dévoile les expressions et la personnalité des animaux. Interrogée par My Modern Met, elle a déclaré : "Une chose que j'ai remarquée, c'est la façon dont chaque animal me donne des expressions aussi pertinentes. Leurs réactions aux différents bruits que je fais ou aux mots que j'utilise sont si uniques.” Et la photographe ne s’est pas arrêtée là.



En plus de proposer des séances de photos pour immortaliser les moments de joies de son animal, la professionnelle a lancé des cours pour apprendre à tirer le portrait de son animal : “J'ai créé ce cours pour aider les aspirants photographes d'animaux à capturer des portraits spontanés de chiens dans un environnement de studio. Travailler avec des chiens peut être un peu un acte de jonglage entre le contrôle de votre éclairage, les réglages de l'appareil photo et un sujet qui ne comprend pas ce que vous dites !", a-t-elle confié.

