Elle devient mannequin photo à presque 70 ans et révèle son secret de beauté

Les critères de sélection pour le mannequinat ne sont pas forcément des plus tendres et s'avèrent même souvent restrictifs : toutefois, les tendances peuvent changer progressivement, à l'image de cette femme de 68 ans qui vient de devenir mannequin avec un succès éclatant.

Oubliez la jeunesse, les tailles d'1m80 minimum ou encore la finesse extrême exigée par de nombreuses agences de mode et autres défilés : dans certaines marques et organisations, les tendances changent progressivement. On retrouve désormais des mannequins aux formes totalement assumées et exhibées sur affiche un peu partout, tandis que d'autres ne se limitent plus qu'à une question d'âge. Et c'est évidemment une bonne nouvelle.

Un début de carrière à 68 ans !

Rosa Saito, ou Setsuko Saito de son vrai nom, nous vient de São Paulo au Brésil : elle fait en ce moment la une de bien des actualités pour son profil atypique, celui d'une femme âgée de 68 ans qui vient de se lancer dans le mannequinat avec brio.

Si elle avait déjà des atomes crochus pour le milieu artistique depuis toujours, elle n'a pas toujours pu exprimer son amour pour le chant ou le dessin comme elle l'entendait tout au long de sa vie : elle a dû s'occuper de sa mère malade dès l'âge de 22 ans, puis a dû s'occuper seule de ses trois enfants après le décès de son mari, il y a plusieurs décennies.

Maintenant des années d'expérience

C'est finalement à l'âge de 68 ans que des professionnels de la mode ont contacté Rosa pour devenir mannequin, chose qu'elle n'a pas accepté d'office : il lui a fallu une bonne année pour y réfléchir, avant de donner son feu vert. De par son âge, ses méconnaissances en mannequinat ou sa taille d'1m68, Rosa ne rentre pas vraiment dans les standards imposés par la haute couture… et cela ne lui a porté absolument pas préjudice.

Après plusieurs années de mannequinat, elle connaît finalement la célébrité à 71 ans, s'octroyant même une place lors de la semaine de la mode de São Paulo. Et si vous vous demandez quel est son secret de beauté, elle affirme qu'il est surtout spirituel : ce serait surtout à un travail d'acceptation de soi à faire avant toute chose. Une belle leçon !