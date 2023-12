Entourée de requins à 40 mètres de profondeur, elle prend la pose sur des photos sublimes

Kim Bruneau a récemment battu un record impressionnant. Avec une équipe de plongeurs, elle a réalisé la séance photo sous-marine la plus profonde de l'histoire, à 40 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Kim Bruneau est une Canadienne originaire de Montréal qui a battu un record incroyable le 5 décembre dernier. En effet, la jeune femme a décroché le record Guinness de la séance photo sous-marine la plus profonde jamais enregistrée. Kim s’est fait photographier à 40 mètres de profondeur sous la mer des Caraïbes, sans combinaison de plongée.

Kim a été prise en photo par Pia Oyarzun, photographe sous-marine. Pour des raisons de sécurité, les deux femmes étaient accompagnées par le capitaine et plongeur de sécurité Stephen Nixon. Eduardo Pantoja, témoin certifié pour le livre Guinness des records, était également présent. Pour information, le précédent record d’une séance photo sous-marine était de 30 mètres de profondeur.

Mais comment ces photos incroyables ont-elles pu être prises ? Pour cela, la plongeuse et la photographe ont suivi une technique bien précise. Au total, la plongée a duré 37 minutes, mais la photographe n’avait que 9 minutes pour immortaliser Kim.

“Je suis descendue avec de l’air enrichi jusqu’à 30 mètres, juste en dessous de l’épave du Sea Trader, au large de Nassau, pendant que les autres plongeurs utilisaient des bouteilles d’air normal”, a expliqué Kim Bruneau.

Des photos à 40 mètres de profondeur

Puis, Kim a retiré ses palmes et son équipement de plongée et a descendu les 10 derniers mètres en utilisant la pieuvre de Stephen Nixon, un source d’air alternative qui permet de partager l’air de sa bouteille d’oxygène avec un autre plongeur.

“J’ai seulement gardé une ceinture de poids cachée sous ma jupe et j’ai placé tous les poids dans le dos pour qu’ils ne soient pas visibles. J’ai retiré mon masque, pris quelques respirations profondes, retiré la pieuvre et commencé à poser. À cette profondeur-là, tu peux seulement rester neuf minutes sans faire de décompression, à cause du nitrogène dans les bouteilles. À partir de 100 pieds, il y a aussi un risque de narcose qui donne un sentiment d’ivresse, où tu perds un peu tes repères”, a précisé Kim.

Crédit photo : Pia Oyarzun

Plusieurs photos incroyables ont été prises en l’espace de 9 minutes, un laps de temps pendant lequel Kim retenait son souffle. Puis, les plongeurs sont remontés à la surface.

Une passion pour la plongée

Passionnée par la plongée sous-marine et les requins, Kim a commencé son activité par hasard, il y a deux ans et demi. N’arrivant pas à tomber enceinte, elle s’est rendue au Mexique pour suivre des traitements de fertilité alternatifs. Très attristée par son épreuve, elle a eu besoin de se changer les idées. Ainsi, Kim a acheté des palmes et a nagé pour la première fois avec les poissons. Une activité qu’elle a immédiatement adoré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pia Oyarzun Bahamas ~ Chile (@madeinwater)

Par la suite, la jeune femme a pris des cours de plongée sous-marine et s’est découvert un vrai talent : la première fois qu’elle a fait de l’apnée, elle a réussi à retenir son souffle pendant 3 minutes et demies, sans s’être exercée auparavant. Aujourd’hui, Kim est une plongeuse certifiée en plongée profonde. Elle a également donné naissance à une petite fille, qu’elle qualifie de “bébé miracle”.