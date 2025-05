« Je perdais beaucoup de sang » : attaquée par un requin, elle raconte le moment terrifiant où elle a cru qu'elle allait mourir

Une Australienne ayant survécu à une attaque de requin revient sur cette mésaventure glaçante.

Les eaux australiennes sont peuplées de créatures dangereuses. Ce n’est pas Anika Craney qui oserait dire le contraire. Il faut dire que cette plongeuse a failli perdre la vie après avoir survécu de justesse à une attaque de requin.

Dans une récente interview à Channel 4, la jeune femme est revenue sur ce drame et décrit les moments terribles qui ont précédé l’attaque. Les faits se sont déroulés dans le Queensland.

Crédit Photo : iStock

Ce jour-là, Anika se trouvait sur un bateau et emmenait un nouveau membre du club de plongée avec elle lorsque cette dernière a eu l’intuition que quelque chose n’allait pas. Selon ses dires, l’eau était trouble et les profondeurs à peine visibles.

Face à cette situation, l’Australienne a exhorté son compagnon à retourner vers le bateau.

Elle ajoute :

Crédit Photo : iStock

Toutefois, Anika a commencé à se méfier du squale lorsque celui-ci s’est dirigé vers elle.

Par miracle, elle a réussi à dégager sa jambe prise au piège dans la gueule du prédateur.

« J’ai alors saisi ma jambe et j’ai commencé à crier à l’aide, non seulement parce que je perdais beaucoup de sang, mais aussi parce que j’ai réalisé que le requin pourrait revenir et me mordre à nouveau et que, si c’était le cas, je n'y survivrais peut-être pas », confie Anika.