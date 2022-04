Pâques : voici les 20 plus beaux oeufs que vous verrez aujourd'hui

Dans le monde entier, des millions de personnes célèbrent Pâques de diverses manières. Mais parmi toutes les traditions de cette fête se trouve un élément commun : les œufs décorés.

Crédit : DreamALittleBigger / StudioDIY

À l'origine, les œufs de poule étaient teintés de rouge en guise de symbole culturel, une pratique qui remonte à des siècles et aux premières communautés chrétiennes de Mésopotamie. À l'époque moderne, cette tradition de Pâques a perduré et a pris de nouvelles formes artistiques. Chaque année, nous sommes ainsi des millions à travers le monde à prendre les pinceaux pour décorer les œufs.

La décoration des œufs de Pâques, une véritable forme d’art

L'art de l'œuf orné a évolué pour devenir quelque chose de distinct des rituels religieux et s'est révélé être une nouvelle forme d'expression créative. La coloration, la teinture et la peinture des œufs en couleurs unies et singulières appartiennent au passé. Les artistes d'aujourd'hui font passer l'art de la décoration des œufs à un niveau supérieur en imaginant des designs particulièrement complexes.

En ce dimanche de Pâques, voici une sélection des plus beaux œufs :

1.

Crédit : TwineAndBraids

2.

Crédit : FrugalFunforBoysandGirls

3.

Crédit : HowAboutOrange

4.

Crédit : MyAuntieEva

5.

Crédit : MarthaStewart

6.

Crédit : TheHouseThatLarsBuilt

7.

Crédit : TheCraftedLife

8.

Crédit : StudioDIY

9.

Crédit : katinytis

10.

Crédit : ArtClubBlog

11.

Crédit : Craftberrybush

12.

Crédit : EggshellArt

13.

Crédit : CraftberryBush

14.

Crédit : AliceLois

15.

Crédit : DreamALittleBigger

16.

Crédit : SreyyaNoyan

17.

Crédit : paintedbyzee123

18.

Crédit : Gydesign

19.

Crédit : MarthaStewart

20.

Crédit : WilliamLKrohn