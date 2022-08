Norvège : des flèches vikings de plus de 1300 ans réapparaissent après avoir été préservées dans la glace

En Norvège, une équipe d’archéologues a découvert des flèches datant de l’ère viking. Elles sont apparues dans des hautes montagnes suite à la fonte des glaces.

L’équipe du Programme archéologique des glaciers d’Oppland a mené une expédition dans les montagnes du Jotunheimen, au sud-ouest de la Norvège. Il s’agit des plus hautes montagnes du pays, où l’on trouve de la glace vieille de plusieurs milliers d’années.

À voir aussi

Les chercheurs se sont rendus dans cette région mi-août et ont installé leur camp à environ 1 750 mètres d’altitude.

Deux flèches ont été découvertes

Une fois dans les montagnes, les archéologues ont trouvé une première flèche vieille de 1 500 ans. Conservée dans la glace, elle a été très bien préservée et a été trouvée entre des pierres. Les scientifiques pensent qu’elle a été perdue plus haut dans la montagne, mais qu’elle est redescendue dans les rochers après la fonte de la glace.

Crédit photo : @secretsoftheice

« La flèche s’est probablement retrouvée exposée quelques fois après avoir été perdue dans la neige parce que l’empennage a disparu et le tendon et la résine ne sont pas parfaitement préservés. Malgré tout, sa préservation est assez impressionnante », ont affirmé les scientifiques.

Selon les premières analyses, la tête de la flèche est en fer et le manche serait du pin. Deux jours plus tard, une seconde flèche a été découverte. En se basant sur la forme de la pointe de la flèche, les archéologues ont affirmé qu’elle datait de l’ère viking et serait vieille de 1 300 ans.

Crédit photo : @secretsoftheice

Ce n’est pas la première fois que des objets sont découverts dans les montagnes norvégiennes suite à la fonte des glaces. Récemment, des chercheurs ont trouvé d’autres flèches appartenant à l’époque du néolithique, des armes de chasseurs de rennes ainsi qu’une sandale vieille de 1 700 ans. Cela prouve que ces montagnes étaient un lieu qui regorgeait d’activités, comme la chasse aux rennes ainsi que l’échange et le commerce de cuir, de peaux et de bois.