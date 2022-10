Grâce à ce site gratuit, les photos en noir et blanc retrouvent leurs couleurs

Vous avez toujours voulu colorer des vieilles photos en noir et blanc ? C’est désormais possible grâce à un site internet gratuit et facile à utiliser.

Quand on prend des photos en noir et blanc, on peut regretter d’avoir fait ce choix quelques temps plus tard. En effet, le noir et blanc donne tout de suite un côté vieillissant aux décors et aux visages et fait disparaître certaines émotions qui se dégageaient de la photo.

À voir aussi

C’est notamment le cas avec les vieilles photos de famille en noir et blanc, qui donnent l’impression que la photo a été prise des siècles plus tôt.

Crédit photo : iStock

Si vous êtes curieux et que vous voulez redonner de la couleur aux photos en noir et blanc, il existe un site internet gratuit et simple à utiliser qui pourrait vous aider.

Redonner des couleurs aux photos en noir et blanc

Le site internet palette.fm est totalement gratuit et permet de colorer des photos en noir et blanc. Grâce à une intelligence artificielle, le logiciel modifie la photo et donne un résultat très réaliste en lui rendant ses couleurs d’origine.

Pour essayer, il vous suffit de vous rendre sur le site et de cliquer sur « Upload Image » pour choisir la photo à modifier. Après quelques secondes d’attente, vous aurez un premier résultat.

Crédit photo : iStock / palette.fm

S’il vous satisfait, vous pouvez télécharger la photo. Cependant, il est également possible de modifier les réglages de l’image et de trouver d’autres teintes colorées. Vous pourrez ainsi avoir différents résultats avec des photos aux couleurs flashy ou plus réalistes.

Pour le moment, ce site est gratuit mais une option payante devrait arriver prochainement. Si le site assure que tout est sécurisé, il est important de ne pas télécharger trop de photos privées et de faire attention à ce que l’on met en ligne. Une fois ces précautions prises, il ne vous reste plus qu’à essayer !