Gramps, le papy influenceur de 75 ans, copie les styles vestimentaires de célébrités, de Kanye West à Bernie Sanders

Ce papy de 75 ans est un influenceur comme les autres. Aidé par son petit-fils photographe, Gramps imite la dégaine et le style vestimentaire des plus grandes célébrités dans des photos amusantes qui prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour être à la mode.

Kanye West

Vous connaissez peut-être Gramps, ce papy influenceur qui cumule plus de 1 million d’abonnés sur son compte Instagram. À 75 ans, Alojz Abram de son vrai nom, n’a pas peur de se frotter au style fringant et parfois extravagant des plus grandes célébrités.

Le style de Kanye West en débardeur noir et bottes de pêche ? Imiter le style de Justin Bieber avec un sweat shirt et pantalon troué ? Un jeu d’enfant pour Gramps qui, du haut de ses 75 printemps, n’a rien à envier aux plus chics des célébrités.

Et personne n’échappe à Gramps et son petit-fils. De Kylie Jenner et Travis Scott en passant par DJ Khaled et même le sénateur américain Bernie Sanders, l’imitation est réussie.

Un intérêt croissant sur les réseaux sociaux pour Gramps

Rien ne semblait pourtant prédestiner Alojz Abram à devenir du jour au lendemain un influenceur… influant. C’est en 2014 que son petit-fils, Jannik Diefenbach, alors 25 ans, lui propose sur le ton de l’humour d’enfiler ses vêtements. À leur grande surprise, et pour son plus grand plaisir, le style streetwear et jeune colle très bien au papy allemand.

Jannick décide de prendre une photo et de la publier sur les réseaux sociaux. À partir de là, le papy et son petit-fils ont constaté l’intérêt que suscitait la photo. Alojz devient Gramps et sa carrière d’influenceur est lancée. Les années ont passé et le duo travaillent désormais ensemble à plein temps.

Cerise sur le gâteau pour Gramps et Jannick, de nombreuses marques souhaitent collaborer avec eux. Le duo incontournable possède maintenant sa propre marque de vêtement intitulée… Gramps.

A$ap Rocky

J Balvin

Justin Bieber

Travis Scott

Bernie Sanders

DJ Khaled

Kylie Jenner

