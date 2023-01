Un photographe immortalise un véritable “Angry Bird” réel dans son jardin

Aux États-Unis, un photographe a eu la chance d’immortaliser, dans son jardin, deux cardinaux rouges. Ces oiseaux sont surtout connus pour être les fameux Angry Birds du jeu vidéo.

Vous vous souvenez de Angry Birds, n’est-ce pas ? Sur votre smartphone, il s’agissait d’un jeu dans lequel vous vous amusiez à catapulter des oiseaux énervés sur des forteresses pour les faire s’effondrer sur des cochons. Un jeu vidéo au succès planétaire qui s’est développé sur divers supports (film, série, livres, jouets et même parc d’attraction).

Crédit photo : Scott Taylor

Ces oiseaux stars sont des cardinaux rouges, reconnaissables à la couleur rouge de leur plumage et à leur masque noir qui leur donne un air très énervé. Oiseau chanteur, il est connu pour être très territorial, à tel point qui pourrait passer des heures à disputer son territoire à son reflet, s’il se voyait dans l’eau.

Il est très présent aux États-Unis, notamment dans la partie est, mais aussi au Canada et au Mexique. C’est d’ailleurs dans l’État du Nebraska que vit un certain Scott Taylor, photographe.

Dans son jardin, il a repéré la présence de deux cardinaux rouges posés sur les branches d’un arbre. Il a ensuite réussi à immortaliser l’un d’eux en plein vol, en face de lui, comme si quelqu’un venait de catapulter l’oiseau vers lui.

Crédit photo : Scott Taylor

Scott Taylor a publié ses photographies sur Facebook en commentant : “Je fais une petite partie de Angry Birds”. Sa publication est rapidement devenue virale.

Un cardinal rouge, l’oiseau des Angry Birds

“J’ai pris mon appareil photo et j’ai rejoint mes parents à la fenêtre de la cuisine, et j’ai été fasciné par toutes les couleurs qui se dégageaient du décor blanc enneigé” confie-t-il auprès de MyModernMet.

Crédit photo : Scott Taylor

Une belle population d’oiseaux s’était invitée, profitant de la mangeoire installée dans le jardin : “On y voyait des roselins familiers, des chardonnerets jaunes, des pics à ventre roux, des pics arlequin et bien sûr, des cardinaux”.

“J’ai ouvert la fenêtre de la cuisine et j’ai pris des photos de tous les oiseaux. J’ai immortalisé le cardinal en plein vol qui se dirigeait vers la mangeoire, sans me douter, en revoyant la photo après, que je l’avais pris comme s’il était concentré sur l’objectif”, explique-t-il.

Crédit photo : Scott Taylor

À croire que le cardinal était vraiment déterminé à avoir son snack, et se faire une place autour de la mangeoire parmi les autres oiseaux. On a vraiment l’impression qu’il est énervé et il nous fait penser inévitablement aux fameux Angry Birds.