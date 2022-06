La Tour Eiffel frappée par la foudre ce dimanche, un moment rare immortalisé par d'incroyables photos

Après les fortes chaleurs dues à la canicule qui se sont abattues sur la France en fin de semaine, les orages ont pris la relève. Dimanche soir à Paris notamment, de violents coups de tonnerre ont éclaté, frappant au passage la Tour Eiffel.

Crédit : Kulik Bertrand (@ptrenard)/ Twitter

Les violents orages qui se sont abattus sur la capitale en ont fait frémir plus d’un dans la nuit de dimanche. Malgré tout, ces fortes perturbations ont permis aux photographes amateurs de capturer des clichés impressionnants de la Dame de fer en plein coup de foudre.

Devant son objectif, le photographe Kulik Bertrand est parvenu à immortaliser un splendide cliché sur lequel la Tour Eiffel est frappée de plein fouet par un long éclair aux teintes violettes. Particulièrement incroyables, les photos du spectacle ont été ‘aimées’ près de 700 fois sur Twitter.

Crédit : Kulik Bertrand (@ptrenard)/ Twitter

La Tour Eiffel, le paratonnerre de Paris depuis 1889

Crédit : Louis Lepron/ Twitter

En dépit de la violence des orages que semblent susciter les différents clichés publiés sur internet, la Tour Eiffel est une habituée des impacts de foudre. « Depuis sa naissance en 1889, le monument ‘attire’ la foudre lors d’orages : on compte en moyenne 5 impacts par an. Et pourtant, cela ne l’affecte pas, ni ne présente un quelconque risque pour le public », comme le précise bien le site internet du monument, Tour Eiffel Paris.

En effet, le site indique par ailleurs que 4 paratonnerres sont installés au sommet de la Tour Eiffel. Une idée ingénieuse qu’avait Gustave Eiffel au moment de sa construction : « Tout comme dans nos immeubles, ces paratonnerres sont reliés à des câbles isolés qui descendent jusqu’au sol afin d’assurer la dispersion de l’électricité », indique le site.

Une mission parfaitement remplie chaque année par la Tour Eiffel.

Crédit : Louis Lepron/ Twitter