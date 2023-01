Les peintures murales 3D de ce street artiste semblent prendre vie sous nos yeux

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Sergio Odeith est un street artiste de renommée mondiale. Sa spécialité ? Créer des peintures murales 3D très réalistes.

Crédit Photo : Sergio Odeith

Des peintures murales 3D ultra réalistes

Celui qui a acquis une renommée internationale dans le milieu du street art est reconnaissable grâce à son style unique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses créations semblent littéralement sortir des murs. Il faut dire que ce passionné d’art possède une technique impressionnante.

Le Portugais s’amuse aussi à peindre sur les sols et les blocs de béton, démontrant au passage toute l’étendue de ses multiples talents. Armé de ses bombes depeinture, Sergio Odeith peint des animaux , des insectes, des objets ou encore des portraits, le tout dans une mise en scène soignée et obscure.

Crédit Photo : Sergio Odeith

En plus de son travail de graffeur, l’artiste ibérique, qui est suivi par plus 800 000 abonnés sur Instagram, est également illustrateur. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous une partie de ses oeuvres trompe-l’oeil.

