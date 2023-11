Les sublimes images du mirage des Pyrénées observé depuis le sommet de la dune du Pilat

Quand les conditions météorologiques sont réunies, il est possible de voir le mirage des Pyrénées depuis la dune du Pilat. Dans ces circonstances, on peut admirer le reflet des montagnes au-dessus de la forêt, comme une illusion d’optique.

Quand on grimpe sur certains sommets, il est possible de voir des paysages incroyables lorsque les conditions météorologiques sont réunies. C’est le cas au sommet de la dune du Pilat, dans le bassin d’Arcachon, où l’on peut voir le mirage des Pyrénées.

Ce phénomène se produit uniquement dans des conditions précises : lorsque le ciel est totalement dégagé, l’air est plus froid près du sol que dans l’atmosphère et provoque ainsi une variation de température de 10 degrés entre 0 et 300 mètres d’altitude. Avec la courbure de la Terre, on peut voir le reflet des montagnes des Pyrénées au-dessus de la forêt.

Une image semblable à une illusion d’optique qui n’est pas vraiment réelle, mais qui donne un magnifique spectacle.

Les Pyrénées depuis la dune du Pilat

Le mirage des Pyrénées s’est formé ce dimanche 19 novembre, au matin. Il a été photographié par Florian Clément, météorologue, qui a réalisé “quelques clichés de la dent de l’Ossau et de la montagne de sable remodelée par les tempêtes Alina, Ciaran et Domingos, alors que 200 km les séparent”.

En plus de ces clichés, le météorologue a publié une vidéo sur son compte YouTube où l’on peut voir plusieurs images de ce mirage pas comme les autres depuis la dune du Pilat. Si ce n’est pas la première fois que ce phénomène est photographié, il reste rare et offre toujours un spectacle incroyable.