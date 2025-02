En seulement 25 ans, les Alpes et les Pyrénées ont perdu 40% de leur volume selon une étude

Une étude dévoilée ce 19 février révèle l’ampleur de la fonte mondiale des glaciers et surtout son importante accélération ces dernières. Ceux des Alpes et des Pyrénées ne sont pas épargnés, loin de là.

Les estimations s’enchaînent et s’empirent d’année en année quand il s’agit du réchauffement climatique. Plus le temps passe, plus il semble s’accélérer comme le révèle une étude inédite sur la fonte mondiale des glaciers, publiée dans la revue Nature ce 19 février.

Sur le plan climatique, les glaciers font office de régulateurs et fournissent l’eau douce à des milliers de personnes à travers le monde. Leur fonte excessive amène inévitablement à une élévation du niveau de la mer. Un phénomène qui s’accélère selon l’étude.

En effet, environ 36% de glace supplémentaire a fondu entre 2012 et 2023, en comparaison de la période précédente entre 2000 et 2011. En moyenne, depuis 30 ans, ce sont 273 milliards de tonnes de glace qui sont perdues chaque année. Un chiffre qui représente l’équivalent de la consommation d’eau de la population mondiale sur 30 ans.

Crédit photo : iStock

Des résultats choquants mais peu surprenants selon Michael Zemp, coauteur de l’étude et chercheur à l’Université de Zurich :

“Nous sommes donc confrontés à une élévation du niveau de la mer plus importante que prévu jusqu’à la fin du siècle”

Les glaciers en voie de disparition

Les glaciers du monde ont perdu environ 5% de leur volume depuis le début du siècle avec de grandes disparités régionales. Si l’Antarctique n’a perdu que 2% de sa glace, les Alpes et les Pyrénées ont, par exemple, perdu 40% de leur volume de glace en à peine 25 ans. Selon Michael Zemp, les régions avec des glaciers plus petits les perdent à un rythme plus rapide à tel point qu’ils risquent de disparaître complètement avant la fin du siècle.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, sur les trois dernières décennies, le niveau moyen des mers s’est élevé de 10 centimètres, selon la Nasa. Un phénomène qui est une conséquence directe de la fonte des glaces.

Au XXe siècle, les évaluations étaient fondées sur des mesures de terrain de quelque 500 glaciers. Aujourd’hui, satellites, caméras, radars et lasers fournissent des données plus complètes et précises, sur 275.000 glaciers. Au mois de janvier dernier, l’ONU soulignait que la sauvegarde des glaciers était une « stratégie de survie » essentielle pour la planète.