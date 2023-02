Cette incroyable photo des Alpes prise depuis les Pyrénées a battu un record du monde

Un photographe a réussi à immortaliser les montagnes des Alpes depuis les Pyrénées et a battu le record du monde de la plus grande distance jamais photographiée entre deux endroits sur Terre.

Mark Bret est un photographe qui a réussi un exploit : il a pris une photo des Alpes depuis les Pyrénées. Sur l’image prise au coucher du soleil, on peut voir les montagnes des Alpes se dessiner à l’horizon. Au milieu de la photo, on remarque la ligne de la barre des Ecrins, à 4 102 mètres d’altitude, située dans les Hautes-Alpes.

À voir aussi

Crédit photo : Mark Bret

Une distance de plus de 440 km sépare les deux massifs montagneux car cette photo a été prise dans les Pyrénées, depuis le Pic de Finestrelles, à 2 820 mètres d’altitude. En prenant cette image en juillet 2016, l’artiste a battu le record du monde de la plus grande distance jamais photographiée entre deux endroits sur Terre.

Il photographie les Alpes depuis les Pyrénées

Cette photo extraordinaire est née d’une belle histoire familiale.

« Un jour, je me suis rappelé que ma grand-mère, qui était décédée quelques années auparavant, m’avait expliqué qu’on pouvait voir Majorque depuis la tour d’observation du parc d’attractions de Tibidabo à Barcelone. Soudainement, je suis devenu très motivé pour savoir si c’était vrai », a raconté Mark Bret.

Cet amoureux de la montagne a donc décidé de mener plusieurs expéditions pour voir l’île des Baléares. Au cours de ses randonnées, il a remarqué que certains phénomènes météorologiques permettent de voir plus loin et plus clairement à l’horizon. Mark s’est ensuite demandé quel était le paysage le plus éloigné jamais photographié, et il a trouvé une image d’une distance de 300 km, prise depuis une montagne de l’Alaska. C’est à cet instant qu’il a eu l’idée de se rendre dans les Pyrénées.

« Cela m’a un peu étonné parce que c’était une distance très grande. J’ai immédiatement pensé que cette distance pourrait très probablement être dépassée dans le contexte géographique entre les Pyrénées et les Alpes », a expliqué le photographe.

Cette image spectaculaire a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale. Pour Mark Bret, ses photos sont avant tout un moyen de sensibiliser à la cause environnementale.

« Si nous continuons à polluer l’atmosphère de la planète, le petit nombre de jours où les montagnes éloignées sont visibles risque de devenir encore plus rare, jusqu’à disparaître complètement, a-t-il déclaré. C’est un cadeau que nous offre la biosphère que nous risquons de perdre. »