À 84 ans, un artiste construit une superbe maison triangulaire et décide de la vendre pour se lancer un nouveau défi

Alors qu’il était âgé de 84 ans, un artiste originaire de Buffalo (États-Unis) a construit la maison triangulaire de ses rêves. Aujourd’hui, le bien est à vendre pour la somme de 760 000 dollars.

Ben Perrone est un artiste aux multiples facettes originaire de Buffalo (États-Unis). En 2018, alors qu’il était âgé de 84 ans, ce dernier a réalisé son rêve le plus cher : construire une maison triangulaire.

Récemment, l’octogénaire a décidé de vendre son bien immobilier pour la somme de 760 000 dollars (environ 708 282 euros). La raison ? Il est à la recherche d’un nouveau défi à relever.

Crédit Photo : Ben Perrone

Comme le précise le magazine Insider, Ben Perrone a déboursé 38 000 dollars (environ 35 000 euros) afin d’acheter un terrain pouvant accueillir sa villa futuriste.

« Lorsque la possibilité de construire une nouvelle maison s'est présentée, je suis revenu à l'idée triangulaire, le triangle étant la forme la plus solide», a indiqué le peintre au site d’information.

Avant d’ajouter : « Ce que j'aime le plus, c'est que le triangle est une forme accueillante. Peu importe où vous vous tenez, la pièce semble s'étendre et ne pas s’enfermer».

Crédit Photo : Ben Perrone

La maison abrite une chambre et trois salles de bains

Au cours de sa vie, celui qui a exposé son art dans toute l'Europe dans les années 1960 et 1970 a vécu dans un entrepôt transformé en appartement et en studio : « Avant la maison triangulaire, j’avais envisagé de réduire la taille de mon magnifique loft, mais quand je l'ai vendu, j'avais assez d'argent pour rêver plus grand».

Après avoir vécu cinq ans dans la maison triangulaire, Ben Perrone a fait le choix de s’en séparer : «La maison est magnifique et j'aime y vivre, mais en raison de mon âge et de mon état de santé, je souhaite réduire mes effectifs».

La propriété de 185 m² comprend une chambre et trois salles de bains et abrite un grand nombre d’œuvres d’art, y compris les propres réalisations de l’artiste. Le logement est équipé de panneaux solaires et de pompes à chaleur.

Crédit Photo : Ben Perrone

Crédit Photo : Ben Perrone

Crédit Photo : Ben Perrone

«Se séparer d’une telle maison me cause du chagrin, mais quand vous savez que vous êtes proche de la fin du voyage, vous vous séparez de tout», a confié l’octogénaire.

Aujourd’hui, il envisage de louer un appartement ou de construire une tiny house : «Tout est possible (…) Je suis capable de regarder vers l’avenir et de ne pas m’attarder sur le passé. Une partie de l’expérience artistique consiste à innover sur le plan créatif».

Crédit Photo : Ben Perrone

Crédit Photo : Ben Perrone

Crédit Photo : Ben Perrone