Un duo d'artistes met en scène la vie des escargots dans des décors miniatures adorables

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait bien ressembler la vie des escargots dans notre monde en miniature ? Non. Et bien un duo d’artistes nous propose quand même la réponse et on doit bien admettre que c'est adorable.

Originaire de Chicago, le duo composé de Sam Copeland et Aleia Murawski s’est amusé à imaginer à quoi pourrait bien ressembler la vie des escargots. C’est avec humour et tendresse que les deux compères ont créé un monde miniature qui ressemble fortement au nôtre, mais à l’échelle des gastéropodes.

Pour cela, le duo utilise un dispositif de mise en scène afin de donner vie à des situations de la vie de tous les jours. Le style, rétro, fait la part belle aux années 1980-1990 notamment grâce à ses décors réalisés avec minutie ou encore par la présence d’un vidéoclub.

Un monde miniature influencé par le cinéma

Crédit photo : Sam Copeland et Aleia Murawski

Sam Copeland et Aleia Murawski mettent ainsi en scène des escargots au vidéoclub, chez le dentiste, dans un célèbre jeu télévisé, dans les fameux diners américains, au bureau et dans un salon de coiffure.

Le résultat est mignon et amusant et plaît aux internautes. Le duo est en effet suivi par plus de 293 000 personnes sur Instagram où les photos des escargots rencontrent un franc succès.

Fort de sa popularité, le duo a même sorti un livre consacré… aux escargots dans lequel il adapte également ces moments de vie trépidants. Le duo est fortement inspiré par l'univers du cinéma auquel il rend hommage dans ses mises en scène (l’inspiration de Terminator ou des Gremlins dans le vidéoclub) et propose ainsi à la vente des coloriages en référence au septième art.

Découvrez sans plus attendre la vie des escargots dans les images ci-dessous.

