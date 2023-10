Un homme créé une magnifique sculpture de pierres en une heure pendant que sa femme fait les courses

Nul besoin de matériaux en tous genres pour confectionner de belles structures. Un homme vient de le prouver à Cornouailles, sur la plage. Et sa sculpture rupestre force l'admiration.

Pendant que sa femme fait ses courses, cet homme crée des œuvres d'art sur la plage

Si vous vous êtes déjà baladé sur une plage de Cornouailles, vous savez que les rochers ne manquent pas au bord de l'eau. Mais vous n'aviez peut-être pas imaginé ce qu'il était possible de faire avec des morceaux de roche. Un homme créatif et probablement très patient a décidé d'occuper son temps d'une manière inattendue sur la plage.

Tandis que sa femme faisait ses courses au supermarché, il s'est lancé dans la réalisation d'une véritable œuvre d'art.

En une heure, il est parvenu à ériger une structure très complexe

Lorsqu'on regarde cette sculpture de pierre, on imagine qu'elle a dû nécessiter des heures et des heures de travail. Pourtant, cet homme n'a disposé que d'une heure pour aller au bout de son idée. Et sur cette plage de Cornouailles, c'est une structure très complexe qu'il a réalisée en attendant son épouse.

Sur les réseaux sociaux, Harry Maddox a confié qu'il avait cette idée en tête depuis un certain temps. C'est pourquoi chaque semaine, pendant que sa femme faisait les courses, il parcourait le bord de mer pour recueillir des roches qui lui permettraient de réaliser cette structure surprenante.

Harry Maddox immortalise chacune de ses réalisations

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que cet artiste n'en n'est pas à sa première réalisation. Mais à chaque fois, il les détruit avant de rentrer chez lui. Bien sûr, il n'oublie jamais de prendre des photos de ses œuvres.

Si celle-ci ne peut qu'impressionner par sa complexité, elle n'a pas convaincu son créateur qui, selon lui, la juge encombrée et désordonnée.

Qu'importe, Harry Maddox aura encore l'occasion de créer d'autres sculptures car il emmène sa femme au supermarché chaque semaine. À chaque fois, il dispose d'une heure pour s'adonner à cette activité créative sur la plage.

Révélée sur Facebook, cette sculpture rupestre a été démontée par son créateur

C'est sur le réseau social Facebook que cet artiste a partagé sa dernière œuvre. À ses abonnés, il a expliqué que chacune d'elle faisait l'objet d'une réflexion au préalable. Avant d'arriver à l'étape de la création, Harry doit choisir la bonne plage en fonction de la météo et de la marée. Et c'est à cause du vent qu'il a choisi la plage de Porthpean ce jour-là.

Sur place, Harry Maddox a érigé la première partie de la structure en une demi-heure, sans difficultés. Puis il a ajouté des pierres jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Et cela a abouti à cette superbe sculpture.

Précisant que ses réalisations sont particulièrement instables, cet Anglais a expliqué qu'il préférait les démonter pour éviter qu'elles ne blessent quelqu'un en s'effondrant. En outre, il a confié ne pas aimer laisser son empreinte sur les plages.

Pour Harry Maddox, cet art s'accomplit par la photo car celle-ci lui permet d'immortaliser chaque création. Celle que vous venez de découvrir porte le nom de sa nièce : Léanne. Une chose est sûre, elle n'a pas fini d'épater les internautes sur les réseaux sociaux.