Cette sculpture géante en forme de carotte a été installée à Mulhouse pour une bonne raison

La semaine dernière, une sculpture géante en forme de carotte a été installée à Mulhouse. La raison ? Cette œuvre d’art célèbre l’ouverture d’un nouveau magasin de producteurs locaux.

Cette sculpture géante en forme de carotte, installée depuis le 27 avril à Mulhouse, ne passe pas inaperçue. En effet, cette œuvre d’art en céramique de 2,5 tonnes mesure 9,60 mètres de hauteur et deux mètres de diamètre.

Comme le précise France 3 Régions, ce mastodonte a été créé par le céramiste Didier Stein. Ce monument artistique est en passe de devenir la plus haute carotte du monde.

«On n'en a pas trouvé de plus haute répertoriée. Jusqu’à présent, le record était détenu par la ville d’Ohakune en Nouvelle-Zélande. Une carotte de 7,50 mètres», a indiqué l’artiste au site d’information.

Une sculpture symbolique

Toujours selon France 3, la sculpture a été commandée par l’association Cœur Paysan, une association regroupant 45 producteurs locaux qui vient d’ouvrir un magasin à Mulhouse.

«L’association m’a laissé carte blanche, j’ai choisi de réaliser une gigantesque carotte, car elle est pleine de symboles. Les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles, c’est comme un lien entre le monde paysan et celui des artistes. Sans oublier le passé minier de l’agglomération mulhousienne et les carottages des mines de potasse», a expliqué Didier Stein.

À voir aussi

Il lui a fallu deux mois pour terminer son œuvre constituée de plus de 20 000 pièces de mosaïque et de galets du Rhin. Fort heureusement, il a bénéficié de l’aide de plusieurs amis pour réaliser son projet : «Je n’y serais jamais arrivé sans eux, c’était un défi technique, mais je retiens surtout l’aventure humaine. C’est bien d’avoir des idées folles, mais encore faut-il être aidé pour les réaliser», a-t-il conclu.

À noter que l’Alsacien a l’intention de faire homologuer sa carotte par le Livre Guinness des records.