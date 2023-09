Les 10 plus belles plages à Faro où poser sa serviette

Vous cherchez l’endroit parfait où poser votre serviette et vous baigner à Faro? Découvrez les 10 plus belles plages de la ville.

Les plus belles plages à visiter durant les vacances dans la ville de Faro

Deux chaises de jardin sur la plage de l’Ilha Deserta Crédit : Stergios K

Lors des vacances ou d’un séjour dans une ville touristique comme Faro, il est difficile de ne pas vouloir se prélasser sur une belle plage. D’autant plus que la capitale de l’Algarve, au Portugal, dispose de nombreuses plages aussi intéressantes les unes que les autres, pour ne pas citer que le Praia de Faro ou encore le Praia do Garrao. Ces sites paradisiaques semblent sortis de cartes postales tant ils sont de toute beauté. Certaines plages de Faro permettent aussi de rencontrer de nombreux animaux, surtout si vous choisissez de faire des excursions en bateau, dont les offres ne manquent pas.

1. Praia de Faro : plage accessible par le pont traversant le parc naturel de Ria Formosa

Des touristes s’amusant sur la plage de Faro Crédit : mat_hias

Accessible en bus, en voiture et à vélo, Praia de Faro est une plage incontournable dans la région de l’Algarve. Aussi appelée Praia Ilha do Faro, cette plage s’étend sur 5 km, ce qui est parfait pour une balade en amoureux au bord de la mer. En été, elle est souvent bondée de touristes. Il vaut mieux y aller tôt pour avoir de la place. L’intérêt de cette plage est la beauté d’une bande de sable et de l’eau cristalline idéale pour la baignade. La Praia de Faro se situe également à proximité de la ville et de l’aéroport. La plage est aussi bordée par de nombreux restaurants, bars et clubs nautiques assurant un amusement total.

2. Praia do Garrao : plage avec du sable et de l'eau accessible à tout public

Des chaises de jardin et de parasols sur une plage Crédit : Tiao_Silva

Vous cherchez l’une des meilleures plages de Faro ? Praia do Garrao ne vous décevra pas avec ses eaux claires et son sable blanc qui s'étale sur de nombreux kilomètres. Les touristes souhaitant échapper à la foule choisiront les espaces privés équipés de chaises longues. Pour les autres, une partie de cette plage connue sous le nom de Triangle d’or est ouverte à tous les publics. Elles sont trois à porter cette appellation à Faro.

Côté activités, la baignade est incontournable à Garrao Nascente Beach tout comme les balades tout le long de littoral. Le coucher de soleil est aussi époustouflant si vous vous y attardez. Des hôtels et des restaurants luxueux jouxtent aussi les lieux pour ceux qui souhaitent séjourner et se restaurer à proximité.

3. Cabo de Santa Maria : plage à la pointe sud de Faro, idéale pour prendre des photos de souvenir

Le sable blanc de la plage Cabo de Santa Maria à Faro Crédit : Andi Edwards

Cabo de Santa Maria est certainement l’une des plus belles plages à ne pas manquer lors d’un voyage à Faro ou à Algarve. Accessible par un sentier en bois idéal pour une promenade, cette plage est nichée au creux d’un paysage pittoresque. Encore plus intéressant, elle se situe au point le plus au sud du Portugal.

Pour vous amuser, la prise de photos sous l’arche en bois est incontournable. Cette arche représente le point le plus au sud de Faro. Sur place, vous pouvez aussi vous baigner et collecter des coquillages scintillants.

4. Praia Faro Este : plage idéale pour un bain de soleil et avec vue panoramique

Une belle plage Crédit : artfotoss

La plage de Faro Este est l’endroit idéal pour bronzer, vous détendre et faire des découvertes. Le soleil y est omniprésent. L’eau est chaude pour la baignade. La plage se trouve dans une zone donnant sur un paysage à couper le souffle. Elle est également peu fréquentée, ce qui vous permettra d’apprécier tranquillement la fraîcheur de l’eau qui est souvent à la bonne température.

La plage de Faro Este se situe aussi près de nombreux sites touristiques de la ville. Vous pouvez visiter, entre autres, l’Arco da Vila ou le musée municipal avant de vous y rendre ou après votre baignade. Le doux parfum des fleurs rend le parcours encore plus intéressant.

5. Ilha da Barreta : plage pour de belles photos et balades romantiques

Vue sur le chemin menant à la plage de l’Ilha Deserta Crédit : Kimja Vanderheyden

L’Ilha de Barret ou l’Ilha Deserta fait de Faro une des meilleures destinations balnéaires au Portugal. Une journée sur cette plage vous permet de vous ressourcer complètement. Presque désert, cet endroit est idéal pour faire des balades en amoureux et de découverte. La plage se trouve sur une des rares îles de Faro qui ne possèdent pas d’habitations. Rassurez-vous, quelques restaurants et cabanes s’y trouvent en cas de besoin. Vous pouvez aussi vous baigner calmement avec quelques touristes, mais pas trop nombreux non plus. Bref, l’Ilha Deserta est conseillée à toutes personnes souhaitant se reposer et bronzer au calme.

6. Praia do Ancao : une vaste étendue de sable bordée par les hôtels les plus huppés de la région d’Algarve

Plage vide avant l’arrivée des touristes Crédit : AntipinaE

Tout comme la plage de Garrao, Praia do Ancao se trouve dans le fameux Triangle d’Or de Faro. Le Triangle d’Or est une grande zone touristique fréquentée par des touristes particuliers, notamment des célébrités. Il est tout à fait normal de trouver autour de la plage de la Praia do Ancao de nombreux hôtels huppés, parmi les plus luxueux de la région même. Certaines zones de la plage sont même rattachées à ces complexes hôteliers considérés comme les meilleurs. Si vous souhaitez y passer la nuit, vous n'aurez pas de mal à trouver un hôtel. Rassurez-vous, des espaces de détente et de baignade sont aussi accessibles au grand public. De plus, les eaux sont à la bonne température et paisibles dans ce petit coin de paradis.

7. Praia da Quinta do Lago : plage idéale pour une baignade entre amateurs de sports nautiques

Un long chemin en bois menant à la plage de Quinta Do Lago Crédit : AnnaDudek

À Faro, les amateurs de sports nautiques aiment se retrouver à la belle plage de Praia da Quinta do Lago. Ce spot est idéal pour pratiquer la voile, le canoë et la planche à voile. Vous pouvez vous y mettre, peu importe votre niveau. Les autres touristes et les locaux seront ravis de vous initier. Cet endroit est connu pour être une plage décontractée où les gens s’amusent tout le temps.

Praia da Quinta n’est pas uniquement une plage réservée aux sportifs. Elle est aussi conseillée aux randonneurs et aux amoureux de la nature. Cette bande de sable est accessible à pied en passant par un sentier naturel, celui de Sao Lourenco. Le parcours croise une faune et une flore riches, composant un magnifique fond pour les photos.

8. Plage de Ilha do Farol accessible en ferry à un prix raisonnable

La grande plage de l’Ilha do Farol Crédit : Roberto Vecchio

La plage de l’Ilha do Farol ou de l’île de Farol attire autant les touristes que les Portugais. Elle est fréquentée, mais cela ne veut pas dire qu’elle est saturée. Vous aurez autant de place que vous le souhaitez pour placer votre serviette, vous amuser et apprécier la fraîcheur de l’eau de la mer. Située à 8 km de Faro, l’île de Farol est accessible toute l’année depuis Olhao. Il est aussi possible de la rejoindre en ferry depuis le port de Faro.

Sur la plage de l’Ilha do Farol, les activités ne manquent pas entre les baignades et la détente sur les transats. Des massages sont également proposés sur place. En outre, des restaurants et des bars jouxtent la plage. Vous pouvez aussi finir la journée avec la visite des quartiers et des habitations de pêcheurs.

9. Praia de Culatra : plage en plein centre du parc de Ria Formos

La magnifique plage de Culatra Crédit : Jose Luis Alvarez Esteban

L’île de Culatra abrite l’une des plages les plus intéressantes dans la région de l’Algarve. Faisant partie du parc Naturel de Ria Formosa, cette île se trouve en face de Faro. Elle est accessible depuis Faro en speed boat et en ferry. Les voitures peuvent être laissées au parking de la Marina de Faro ou à la Marina d'olhao. Le trajet ne dure que quelques minutes, ce qui vous laisse le temps de visiter des sites touristiques dans la ville avant d’y aller. Une fois sur l’île de Culatra, rejoignez sa belle plage en suivant un chemin balisé en bois. N’oubliez pas d’apporter vos encas ou pique-niques avant d’y aller, car il n’y a pas de restaurants ou de bars sur la plage. Le lieu convient pour une balade en toute quiétude en famille ou entre amis. Ramasser des coquillages fait aussi partie des activités à ne pas manquer.

10. Meia Praia : l’une des plus belles et grandes plages de Lagos

Coucher de soleil vu depuis la plage de Meia Praia Crédit : Cathie Range

La plage de Meia Praia se trouve à Lagos, toujours dans la région de l’Algarve. Il est possible d’y aller depuis Faro en train ou en taxi. Le train est la solution la plus économique tandis que le taxi est plus rapide. Cette plage fait partie des plus grandes de Lagos en plus d’être belle. Elle est également la mieux préservée. En période estivale, la dune de Meia Praia est étroitement surveillée.

Le principal intérêt de s’y rendre est la fraîcheur de l’eau et le paysage environnant. Une partie de la plage est bordée par une colline verte. Elle dispose aussi d’un centre nautique, ce qui est idéal pour profiter des bonnes conditions climatiques. En outre, cette plage est l’une des rares à accepter les chiens. L’implantation d’hôtels et de restaurants ces dernières années a permis la mise en place de nombreuses activités à destination des touristes et des locaux.

Voyage dans la région de l'Algarve, Portugal : hébergement hôtel ou appartement

Un village à Algarve Crédit : Nisangha

Comme vous le voyez, Faro est une destination de vacances idéale si vous souhaitez vous prélasser sur une belle plage. Les stations balnéaires ne manquent pas dans cette région. Avant d’acheter vos billets, préparez correctement votre voyage en réservant un hébergement de type hôtel ou un appartement qui vous permettra de profiter au maximum de vos vacances.

Comme indiqué, de nombreux hôtels, parmi les meilleurs de la région, sont construits près des plages de Faro. Vous en trouverez par exemple à proximité de l’aéroport, ce qui simplifiera vos déplacements. Effectivement, le terminal se trouve dans la ville même. En centre-ville, les offres sont toutes aussi nombreuses, vous donnant la possibilité de jongler entre visites urbaines et loisirs balnéaires.

Pour les restaurants, vous en trouverez facilement sur la plage. La plupart d’entre eux proposent un menu varié, avec une diversité de plats locaux. Dans la région d’Algarve, les spécialités incontournables sont accessibles à prix abordable. Parmi les recettes traditionnelles, goûtez au ragoût à base de légume, de poisson et de fruits de mer pour ravir vos papilles après une longue journée passée à la plage. Autre plat réputé de l’Algarve, le poulet assaisonné de moutarde, de sauce piri piri et de piment pili pili se déguste tel quel ou avec un accompagnement.