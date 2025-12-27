Un sans-abri qui vit dans une forêt vend huit tableaux lors de sa première exposition de peinture

Le 6 décembre dernier, un sans-abri a organisé sa toute première exposition de peinture et a réussi à vendre huit de ses tableaux. Une lueur d’espoir pour cet homme dans le besoin.

Eric Feldis est un homme qui vit sans domicile fixe depuis près de 10 ans. Depuis tout ce temps, il vient dans une tente dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Après avoir perdu son travail, cet ancien peintre en bâtiment s’est lancé dans le domaine artistique en peignant des tableaux. Une histoire qui ressemble à celle d'Arthur, un petit garçon de 9 ans, qui vendait ses toiles pour aider les sans-abri.

Crédit photo : @croixrougemoret / Instagram

Eric passe de longues heures à faire de la peinture et le samedi 6 décembre dernier, son travail a payé puisqu’il a pu organiser sa toute première exposition de peinture grâce au soutien de la Croix-Rouge.

Il vend huit tableaux

Lors de cette exposition, Eric a réussi à vendre huit de ses tableaux. Cette vente est une véritable lueur d’espoir pour le sans-abri.

“Eric a pu échanger toute la journée avec des visiteurs venus découvrir son univers et comprendre son approche artistique. Ce fut une journée riche, chaleureuse et pleine de belles rencontres”, a déclaré la Croix-Rouge sur son compte Instagram.

Crédit photo : @croixrougemoret / Instagram

“Ça me donne un peu d’espoir”

S’il arrive à vendre d’autres tableaux, Eric pourrait gagner un peu d’argent, ce qui l’aiderait à s’en sortir dans la vie.

“Vu ma situation, c’est sûr que ça me donne un peu d’espoir”, a confié Eric à La République de Seine-et-Marne.

Crédit photo : @croixrougemoret / Instagram

S’il réussit à vivre de sa passion, Eric aimerait s’offrir un véritable logement, “manger correctement, avoir des vêtements chauds pour l’hiver et surtout, des nouvelles chaussures”. Une seconde exposition avec les tableaux d’Eric sera organisée le 17 janvier 2026.