Un sans-abri qui vit dans une forêt vend huit tableaux lors de sa première exposition de peinture

Par |

Les personnes présentes à l'exposition

Le 6 décembre dernier, un sans-abri a organisé sa toute première exposition de peinture et a réussi à vendre huit de ses tableaux. Une lueur d’espoir pour cet homme dans le besoin.

Eric Feldis est un homme qui vit sans domicile fixe depuis près de 10 ans. Depuis tout ce temps, il vient dans une tente dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Après avoir perdu son travail, cet ancien peintre en bâtiment s’est lancé dans le domaine artistique en peignant des tableaux. Une histoire qui ressemble à celle d'Arthur, un petit garçon de 9 ans, qui vendait ses toiles pour aider les sans-abri.

Eric lors de l'expositionCrédit photo : @croixrougemoret / Instagram

Eric passe de longues heures à faire de la peinture et le samedi 6 décembre dernier, son travail a payé puisqu’il a pu organiser sa toute première exposition de peinture grâce au soutien de la Croix-Rouge.

Il vend huit tableaux

Lors de cette exposition, Eric a réussi à vendre huit de ses tableaux. Cette vente est une véritable lueur d’espoir pour le sans-abri.

“Eric a pu échanger toute la journée avec des visiteurs venus découvrir son univers et comprendre son approche artistique. Ce fut une journée riche, chaleureuse et pleine de belles rencontres”, a déclaré la Croix-Rouge sur son compte Instagram.

Un tableau d'EricCrédit photo : @croixrougemoret / Instagram

“Ça me donne un peu d’espoir”

S’il arrive à vendre d’autres tableaux, Eric pourrait gagner un peu d’argent, ce qui l’aiderait à s’en sortir dans la vie.

“Vu ma situation, c’est sûr que ça me donne un peu d’espoir”, a confié Eric à La République de Seine-et-Marne.

L'exposition de peinturesCrédit photo : @croixrougemoret / Instagram

S’il réussit à vivre de sa passion, Eric aimerait s’offrir un véritable logement, “manger correctement, avoir des vêtements chauds pour l’hiver et surtout, des nouvelles chaussures”. Une seconde exposition avec les tableaux d’Eric sera organisée le 17 janvier 2026.

Source : La République de Seine-et-Marne
Suivez nous sur Google News
Peinture Sans-abri

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Soeur Nicola Maria a récupéré le don
Un sans-abri ramasse 2 500 bouteilles et les échange contre 200 euros qu'il offre à des mères célibataires pour Noël
Un homme sans-abri
Elle recueille un sans-abri et tombe amoureuse de lui, il la frappe et finit en prison
Capture d'écran montrant Kane recouvert de peinture verte
Il se déguise en Hulk, mais découvre avec effroi que la peinture verte ne part plus de son corps
Place du marché de Piriac-sur-Mer
Expulsée de sa maison avec son mari, une retraitée de 66 ans meurt en pleine rue
Une commande annul&eacute;e donn&eacute;e aux sans-abri
Dans cette ville française, un livreur Uber Eats offre les commandes annulées aux sans-abri