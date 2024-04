Des détails cachés dans un chef d'oeuvre de Raphaël révélés par une IA remet en cause la paternité du tableau

Débattue depuis des siècles, la paternité du chef-d'œuvre Madonna della Rosa” (“La Vierge à la rose”), attribuée au peintre italien Raphaël, est de nouveau remise en question. Une IA a analysé le tableau révélant des détails inédits.

Et si Raphaël n’avait pas peint entièrement la Madonna della Rosa ? C’est la question qui brûle désormais les lèvres des experts suite à une découverte réalisée par une… IA ! Pendant longtemps, les experts ont débattu de l’authenticité du chef-d’œuvre, exposée au musée du Prado à Madrid, en tant qu'œuvre originale de Raphaël. Et cette récente découverte réalimente aujourd’hui le débat.

Dans une étude publiée dans la revue Heritage Science, des chercheurs britanniques et américains ont expliqué avoir développé un algorithme d’analyse personnalisé basé sur les œuvres authentifiées de Raphaël. L'algorithme a été basé sur une architecture pré-entraînée de Microsoft et une technique d’apprentissage automatique nommée “Support Vector Machine”, qui avait déjà montré une précision élevée dans l’identification des œuvres de Raphaël.

Crédit photo : DR

“Grâce à une analyse approfondie des caractéristiques, nous avons utilisé des images de peintures authentifiées de Raphaël pour entraîner l’ordinateur à reconnaître son style de manière très détaillée, depuis les coups de pinceau, la palette de couleurs, les ombres et tous les aspects de l’oeuvre”, explique Hassan Ugail, mathématicien et informaticien à l’université de Bradford, au Royaume-Uni, et auteur principal de l’étude.

Un élève de Raphaël co-auteur du chef-d'œuvre ?

Ainsi, cette intelligence artificielle a été programmée pour reconnaître le style distinctif du peintre italien. En analysant le tableau “Madonna della Rosa” (“La Vierge à la Rose”), l’IA a révélé quelque chose des détails cachés sur le visage de Saint-Joseph. Des détails qui laissent penser que Raphaël n’aurait pas peint cette partie du tableau.

Crédit photo : Heritage Science

En effet, sur le tableau, la Vierge, l’Enfant et saint-Jean semblent tous avoir été peints par Raphaël. Cependant, le visage de Saint-Joseph comporte des différences dans le coup de pinceau qui amène l’IA à déterminer que quelqu’un d’autre aurait peint cette partie.

Certains experts pensent alors que le second peintre pourrait être Giulio Romano, un élève de Raphaël. Une hypothèse pour le moment impossible à confirmer. Cependant, cette découverte souligne l’importance croissante que peut avoir l’intelligence artificielle dans l’analyse et l’attribution d'œuvres d’arts historiques dont la paternité reste encore assez floue.