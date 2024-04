La société Fanvue a eu l’étonnante idée de lancer une compétition inédite pour élire la plus belle femme créée par une intelligence artificielle. Explications.

Non, ce n’est pas une blague. Comme le rapporte le Huffington Post, la société Fanvue, connue pour ses contenus érotiques, s’est associée aux World AI Creator Awards pour lancer une compétition originale : un concours de beauté spécial intelligence artificielle. L’idée ? Élire la plus belle femme créée par une IA. Un concours très sérieux.

Lors de la cérémonie des World AI Creator Awards, qui se déroulera le 10 mai 2024, plusieurs femmes générées par l’intelligence artificielle pourront se “présenter” au concours. À noter que l’inscription à ce concours pas comme les autres est gratuite.



Crédit : Instagram/@AitanaLopez

Un concours qui fait déjà scandale

Côté récompense, cela vaut le coup puisque la gagnante remportera un prix de 5000 dollars et 8 000 dollars de sponsoring, soit 4600€ et 7400€. Côté déroulement du concours, les candidates seront jugées par un jury composé de deux humains et de deux modèles virtuels, qui ne seront autres que Aitana Lopez et Emily Pellegrini, ces influenceuses IA qui ont fait le buzz sur la Toile.



Crédit : WAICA

Elles seront jugées sur les compétences techniques de leurs créateurs, la taille de leur audience et leur apparence. Comme le précise le site des World AI Creator Awards : “les candidats seront jugés sur leur beauté, leur prestance et leurs réponses uniques à une série de questions telles que “si vous pouviez avoir un rêve pour rendre le monde meilleur, quel serait-il ?”. Classique.

Problème : ce concours fait déjà scandale sur la Toile, précisément les normes de beautés sur lesquelles les “Miss IA” seront jugées. D’après Arwa Mahdawi, auteure pour The Guardian, qui a fait un article sur le sujet, ce concours n’a rien d’avant-gardiste, bien au contraire : “ce concours se base sur toutes les normes de beauté sexuées toxiques et les regroupe dans un ensemble complètement irréaliste”. De quoi donner une image de la femme encore stéréotypée.



Une compétition étonnante qui risque de faire débat. Alors, qu'en pensez-vous ?