Une statue sublime de Shakira inaugurée à Barranquilla, sa ville natale

À Barranquilla, en Colombie, une statue de la chanteuse Shakira a été érigée ce mardi 26 décembre. Mesurant 6 mètres de haut, la statue reprend une pose de l’artiste extraite de son clip “Hips don’t lie”.

Vedette internationale depuis une bonne vingtaine d’années, Shakira n’oublie pas d’où elle vient et vice-versa. Originaire de Barranquilla, en Colombie, la chanteuse a désormais l’honneur d’avoir une statue à son effigie dans sa ville natale.

Un événement qu’elle a partagé sur son compte Instagram avec des photographies de ses parents et ses frères posant devant la statue. Cette dernière représente Shakira les bras croisés au-dessus de la tête, vêtue d’une jupe et d’un soutien-gorge. Ses hanches sont balancés à l’image de son célèbre mouvement de danse.

Crédit photo : Instagram / Shakira

Ce déhanché iconique est la signature de l’artiste, qui en a vanté les mérites dans son clip “Hips don’t lie”, ce qui signifie “Les hanches ne mentent pas”. Le clip a servi de modèle à la statue.

“Un hommage à la femme colombienne”

Faite de bronze et d’aluminium, la statue a été réalisée par le sculpteur Yino Marquez avec des élèves de l’école d’art du district. Elle mesure pas moins de 6,5 mètres de haut. Au pied de la statue a été installé une plaque décrivant l’impact qu’a eu l’artiste sur le monde : “Des hanches qui ne mentent pas, un talent incomparable, une voix qui touche les masses”.

Crédit photo : Instagram / Shakira

Shakira a exprimé tout son bonheur de partager ce moment avec sa famille, qui plus est le jour d’anniversaire de sa mère : “Je suis tèrs heureuse de cet hommage à la femme colombienne et aux Barranquilleras à l’intérieur et à l’extérieur de ma terre”.