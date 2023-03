« Je suis très choqué », la réaction d'Antoine Griezmann en découvrant sa statue au musée Grévin

L’attaquant français a découvert la statue de cire à son effigie lors d’une soirée organisée à Paris lundi soir. Le champion du monde 2018 a exprimé sa fierté de rejoindre d’autres grands noms comme Zinédine Zidane et Kylian Mbappé.

Crédit photo : Sipa

Antoine Griezmann n’a pu retenir sa joie et sa fierté au moment de découvrir sa statue de cire qui ornera bientôt les allées du musée Grévin. L’attaquant des Bleus et de l’Atlético de Madrid a pris le temps de contempler son double de cire devant un parterre de personnes invitées pour l’occasion.

« Je suis très choqué parce qu’il est très bien fait. Même les yeux, le regard, le sourire, les dents… Tout est nickel [...]. Je suis très ému, je suis très heureux et très fier. Un peu choqué en me regardant mais elle est très bien réussie, c’est un beau travail réalisé par l’équipe. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester le plus longtemps possible », a lâché le footballeur au micro des journalistes.

Grizou, comme on le surnomme, rejoint ainsi la liste déjà prestigieuse des grands noms du football français comme Zizou et son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé.

« Je suis très heureux d’avoir le maillot avec la deuxième étoile »

Crédit photo : Christophe Archambault/ AFP

Il était temps pour Antoine Griezmann de découvrir sa statue. Voilà déjà trois ans que le sportif de 31 ans avait rencontré le sculpteur du musée. Une attente qui en valait la peine au vu de la joie de l’international tricolore.

Par ailleurs, la petite touche française avec le maillot Bleu aux deux étoiles a comblé Antoine Griezmann, comme il le confie : « Je suis Français et je n’ai pas eu d’équipe ici en France, donc il fallait avoir cette petite touche française. Je suis très heureux d’avoir le maillot avec la deuxième étoile qui pour moi est quelque chose de très important ».

En attendant de le revoir sur les terrains avec l’équipe de France, Antoine Griezmann pourra être admiré au musée Grévin, alors qu'il estime avoir « un peu marqué de [s]on empreinte les Français ». D’où sa place dans le lieu parisien.