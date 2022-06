Ces 10 célèbres villes victimes d'une pollution extrême, des images alarmantes réalisées dans le cadre d'une étude

Découvrez à quoi ressembleraient 10 des plus célèbres villes au monde, sous l'effet d'une pollution extrême.

Les experts n’ont de cesse de le répéter, la pollution atmosphérique peut rendre la vie infernale dans les villes où elle sévit.

À voir aussi

Pourtant, certains ont parfois un peu de mal à percevoir ses effets néfastes à l’œil nu, préférant même les minimiser.

Or, la question n’est plus de savoir si la pollution de l’air est dangereuse mais plutôt de trouver comment lutter efficacement contre ce phénomène inquiétant.

Et pour sensibiliser l’opinion à cette problématique et éventuellement convaincre les plus sceptiques qui émettent encore des doutes, HouseFresh.com a voulu montrer à quoi pourraient ressembler des villes célèbres sous l’effet d’une pollution extrême.

Crédit photo : Istock

Voici à quoi ressembleraient 10 villes célèbres sous l’effet d’une pollution dévastatrice

À travers des montages réalisés à partir de magnifiques panoramas, le site a ainsi dévoilé les effets néfastes que subiraient 10 des plus belles métropoles au monde si ces dernières étaient soumises à la même pollution que celle sévissant à Ghaziabad (Inde), souvent considérée comme la « ville la plus polluée au monde ». (En réalité, celle-ci n’est « que » la deuxième car la triste détentrice de ce titre peu glorieux reste Hotan en Chine).

Et le résultat est édifiant comme vous pouvez le constater par vous-même en observant les images ci-dessous.

1 - PARIS (FRANCE)

Crédit photo : HouseFresh.com

2 - LONDRES (ROYAUME-UNI)

Crédit photo : HouseFresh.com



3 - NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

Crédit photo : HouseFresh.com



4 - RIO DE JANEIRO (BRÉSIL)

Crédit photo : HouseFresh.com



5 - SYDNEY (AUSTRALIE)

Crédit photo : HouseFresh.com



6 - TOKYO (JAPON)

Crédit photo : HouseFresh.com



7 - HONG KONG (CHINE)

Crédit photo : HouseFresh.com



8 - SEATTLE (ÉTATS-UNIS)

Crédit photo : HouseFresh.com

9 - VATICAN

Crédit photo : HouseFresh.com

10 - TORONTO (CANADA)

Crédit photo : HouseFresh.com

Saisissant, n’est-ce pas ?

Pour rappel, selon un rapport du GIEC publié début avril, il devient urgent de trouver des solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, en diminuant notamment les émissions de gaz à effet de serre responsables de la pollution atmosphérique, sous peine de voir, à terme, la terre devenir inhospitalière.