Voilà à quoi ressembleraient aujourd'hui ces stars décédées

Grâce à l’intelligence artificielle, un artiste révèle à quoi ressembleraient des stars jadis décédées.

On s’est tous déjà demandé ce que seraient devenues les stars d’hier qui ont hélas perdu la vie.

À voir aussi

Un artiste turc a exaucé ce souhait en ressuscitant à sa manière ces personnalités disparues, faisant ainsi perdurer leur souvenir.

Crédit photo : Alper Yesiltas

Avec l’IA, il ressuscite des stars décédées et révèle à quoi elles ressembleraient aujourd’hui

Avec son projet intitulé « As if Nothing Happened », Alper Yesiltas fait appel à l’intelligence artificielle pour nous révéler à quoi pourraient ressembler certaines stars décédées.

Adepte du courant de l’hyperréalisme, ou photoréalisme, le natif d’Istanbul réalise des photomontages aussi fidèles que réalistes.

De Lady Di à Elvis Presley en passant par Janis Joplin ou encore Freddie Mercury, Alper redonne vie à toutes ces personnes qui l’ont fait rêver.

« Quand j’ai commencé à jouer avec la technologie, j’ai vu tout ce que je pourrais faire et je me suis demandé ce qui me rendrait heureux. Je voulais revoir en face de moi les personnes qui manquaient et c’est comme ça que cette idée de projet m’est venue », explique ainsi l’artiste dans des propos rapportés par le site phototrend.

Et le résultat est bluffant mais aussi touchant car cela nous rappelle à quel point certaines de ces stars nous manquent et sont parties beaucoup trop tôt.

Petit florilège:

- LADY DIANA (Décédée en 1997)

Crédit photo : Alper Yesiltas

- FREDDIE MERCURY (Décédé en 1991)

Crédit photo : Alper Yesiltas

- JANIS JOPLIN (Décédée en 1970)

Crédit photo : Alper Yesiltas

- HEATH LEDGER (Décédé en 2008)

Crédit photo : Alper Yesiltas

- JIMI HENDRIX (Décédé en 1970)

Crédit photo : Alper Yesiltas

- Tupar Shakur (Décédé en 1996)

Crédit photo : Alper Yesiltas

BRUCE LEE (Décédé en 1973)

Crédit photo : Alper Yesiltas

JOHN LENNON (Décédé en 1980)

Crédit photo : Alper Yesiltas

ELVIS PRESLEY (Décédé en 1977)

Crédit photo : Alper Yesiltas

KURT COBAIN (Décédé en 1994)

Crédit photo : Alper Yesiltas

AYRTON SENNA (Décédé en 1994)

Crédit photo : Alper Yesiltas