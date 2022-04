Une intelligence artificielle créé des personnages de Harry Potter en se basant sur leur description dans les livres

La saga Harry Potter a bel et bien pris fin en 2011 avec le dernier volet Les Reliques de la mort - 2ème partie, les fans du sorcier ne semblent pourtant pas enclins à le laisser aux oubliettes. Énième preuve s’il en est, des portraits tirés de la franchise réalisés à partir d’une intelligence artificielle.

Crédit : u/lettuceown/ Reddit

Les potterheads ont beau pouvoir profiter du troisième volet des Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore au cinéma, rien n’y fait. Impossible d’oublier cette saga légendaire et fructueuse qu’a été Harry Potter. Si pendant des années des sites internet dédiés se sont créés, des parcs d’attraction ou une quantité magique de produits dérivés ont vu le jour, ce qu'auraient pu -ou dû- être les personnages des livres fascine toujours autant.

Pour s’en faire une idée, un internaute, u/lettuceown, sur Reddit s’est amusé sur le site web d’art, Art Breeder, avec une intelligence artificielle pour créer les personnages de Harry Potter selon leurs descriptions physiques dans les livres de J.K. Rowling.

Des créations Harry Potter par l’intelligence artificielle

Les créations qui en résultent semblent plus vraies que nature. Harry Potter étant facilement reconnaissable, on reste cependant pantois devant les créations de Hermione, Ron, Peter Pettigrow ou pire, Dolores Ombrage. Par ailleurs, quelques-unes des créations ressemblent aux personnages filmiques et laissent suggérer que les films sont un tant soit peu restés fidèles aux descriptions des livres.

Découvrez sans plus attendre les créations des personnages de Harry Potter ci-dessous.

Severus Rogue

Bellatrix Lestrange

Remus Lupin

Sirius Black

Drago Malefoy

Neville Londubat

Minerva McGonagall

Fred et George Weasley

Luna Lovegood

Voldemort

Tom Jedusor

Dudley Dursley

Dolores Ombrage

Peter Pettigrow

Cédric Diggory

Gilderoy Lockheart

Argus Rusard

Ron Weasley

Hermione Granger

Harry Potter

