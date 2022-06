Voici à quoi ressembleraient les personnages cultes de dessins animés dans la vraie vie, reproduits en version réaliste

Un amoureux de l'Intelligence artificielle s’est amusé à recréer les vrais visages des personnages de dessins animés cultes.

Passionné par l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies, Hidreley Diao, s’est amusé à transformer les personnages cultes de dessins animés en de véritables personnes.

Des personnages ultra réalistes

Avec un logiciel intelligent, il a recréé les vrais visages des personnages de dessins animés et leur a offert une apparence plus que réaliste. Dans un article où son travail est mis à l’honneur sur Bored Panda, il a expliqué : “Quand je m'ennuie, j'aime généralement jouer avec plusieurs logiciels d'IA différents. La plupart du temps, je choisis des personnages de dessins animés (plus ils sont difficiles, mieux c'est) et je les recrée comme des humains des temps modernes ! Ce n'est évidemment pas la première fois que je le fais”.

Parmi les personnages les plus fous que l’on peut découvrir, on retrouve Vaiana, du film Disney, Miguel Rivera de Coco, Merida de Rebelle, Montgomery Burns des Simpsons ou encore Peter Griffin de Family Guy. Et vous allez voir que le résultat est bluffant.

Voici les images des vrais visages des personnages cultes de dessins animés :

Reconnaissez-vous Montgomerry Burns des Simpsons ?

2/ Voici Meg Griffin de Family Guy

3/ Lois Griffin de Family Guy

4/ Vaiana du film Disney

5/ Miguel Rivera de Coco

6/ Maggie Simpsons des Simpsons

7/ Tony Fat des Simpsons

8/ Tiffany Valentine de Chucky

9/ Merida de Rebelle

10/ Abuela Madrigal de Encanto

11/ Bob Parr des Indestructibles

12/ Jessica Rabbit de Roger Rabbit

13/ Helen Parr ou Elastic des Indestructibles

14/ Jack Frost des Cinq Légendes

15/ Ken Doll de Barbie

16/ Peter Griffin de Family Guy

17/ Armin Arlert de L'Attaque des Titans

18/ Dungeon Master du jeu vidéo

Alors, qu'en pensez-vous ?