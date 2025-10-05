3 euros le tacos : O'Tacos fait une promo alléchante qui vire à l'emeute dans plusieurs villes de France

Vendredi 3 octobre, l’enseigne O’Tacos a proposé une promo immanquable : un tacos taille M pour seulement 3 euros. Cette offre a attiré tellement de monde que des bagarres et des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes de France.

Ce vendredi 3 octobre, la chaîne de fast-food O’Tacos a lancé une opération commerciale alléchante afin de fêter le “French Tacos Day” et l’ouverture de son 400ème restaurant. Ce jour-là, le tacos taille M était vendu à seulement 3 euros, soit deux fois moins cher que le prix de base. Au total, 150 enseignes ont participé dans toute la France.

Cette opération a eu énormémement de succès… voire peut-être trop ! En effet, des milliers de personnes se sont massées devant les enseignes O’Tacos dans plusieurs villes de France, à tel point que des queues de plusieurs heures se sont formées dans les rues, comme le rapporte le Huffington Post.

Des émeutes pour un tacos

Des mouvements de foule impressionnants se sont formés dans certains restaurants et des émeutes, ainsi que des bagarres, ont éclaté dans plusieurs villes de France. À certains endroits, des clients ont fait des malaises et des vitres et des grilles ont été cassées, selon Le Figaro. La police a été contrainte d’intervenir dans certaines villes et certaines enseignes ont dû fermer leurs portes temporairement.

Crédit photo : @otacos / Instagram

Malgré ces débordements, cette opération a été un succès pour la chaîne O’Tacos. Sur les réseaux sociaux, l’enseigne a remercié sa clientèle pour son “engouement” et a déclaré que “le héros de la journée, c’était le french tacos”.

