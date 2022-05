5 bonnes raisons de partir en voyage au Portugal cet été

Vous en avez marre de la grisaille et souhaitez vivre des vacances inoubliables cet été sans vous ruiner ? On vous explique pourquoi le Portugal est LA destination qu’il vous faut.

Ce n’est plus un secret pour personne, quitter son cadre de vie et se dépayser durant les vacances est la meilleure façon de se ressourcer. Et depuis un peu plus de deux ans, ce besoin est devenu vital pour de nombreuses personnes, alors que l’appel du grand air se fait de plus en plus pressant et que les grandes villes sont désertées au profit de la province et son environnement plus en phase avec la nature.

Où partir en vacances à petit prix ?

Alors pour les vacances, chacun se creuse les méninges pour trouver la destination qui lui permettra de se retrouver en profitant d’un maximum d’avantages. Et quand on aborde le détail qui fâche, à savoir le prix, le choix se réduit drastiquement et on finit par se dire qu’il est finalement impossible de lier cadre de rêve et budget raisonnable.

Et si on vous disait que le Portugal est la destination idéale pour prendre le large cet été ?

Le Portugal, une destination de rêve

Nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour se dépayser avec des vacances inoubliables. Pour cela, il vous suffit de partir en au voyage au Portugal avec Club Med. Et plus précisément en Algarve, une région située sur le littoral au sud du pays. Là-bas, le climat est doux et ensoleillé, et la température atteint déjà les 21° en moyenne dès avril, tandis qu’elle oscille entre 23 et 26° en mai et juin, puis 30° de juillet à septembre. Cette météo clémente est parfaite pour profiter des plages de rêve, des parcs naturels, des îles paradisiaques, des villes typiques et des paysages enchanteurs.

Crédit : Pixabay

Une cuisine typique et savoureuse

Et parce que le voyage des sens est aussi important que celui du corps, vous pourrez aussi profiter de la gastronomie locale et des spécialités portugaises. Riche de son passé colonial, le Portugal jouit d’une cuisine pleine de saveurs, mais aussi d’épices. Les plats à base de poissons sont magnifiés par l’huile d’olive et les agrumes. Et grâce à ses nombreux élevages, vergers et vignobles, le Portugal permet aussi d’apprécier des viandes goûteuses, des fruits gorgés de soleil et des vins d’exception.

Crédit : Pixabay

Une culture riche de traditions

Mais le Portugal, c’est aussi un héritage culturel fort aux traditions emblématiques. L’une des plus célèbres est sans doute le fado, ce chant populaire apparu aux alentours de 1820 et qui mêle chansons tristes, musique envoûtante et théâtre. On citera aussi les azulejos, ces tuiles peintes typiques du pays qui constitueront le souvenir parfait à ramener à vos proches. Enfin, les danses folkloriques, l’architecture et l’art du Portugal sont aussi des gages de traditions qui se perpétuent encore aujourd’hui.

Des activités pour toute la famille

Et si vous vous posiez la question, le Portugal propose un éventail d’activités si large qu’il pourra satisfaire tous les voyageurs, de 7 à 77 ans. Qu’il s’agisse de se dorer la pillule sur les plages, de déambuler dans les rues de Lisbonne en profitant de ses activités incontournables, de partir en randonnée le long des falaises, ou encore de s’adonner au golf en pleine nature, chacun y trouvera son compte.

Un voyage dépaysant à prix réduit

Et pour finir, l’un des points les plus importants à prendre en compte lors de la préparation des vacances est logiquement leur coût. Et ici aussi, le Portugal tire son épingle du jeu. En effet, nul besoin de casser sa tirelire pour en profiter. Par exemple, un billet d’avion aller-retour vous coûtera entre 100 et 200 euros en moyenne, et à partir de 850 euros par personne pour une semaine de séjour au Club Med Da Balaia.

Alors qu’attendez-vous pour réserver vos vacances au Portugal ?