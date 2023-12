À 101 ans, cette super mamie va obtenir son diplôme universitaire en même temps que sa petite-fille

Du haut de ses 101 ans, cette Américaine va recevoir son diplôme universitaire en même temps que sa petite-fille. La centenaire avait abandonné ses études après être tombée enceinte.

À 101 ans, Sarah Simpkins n’est pas une grand-mère comme les autres. La raison ? Cette Américaine va obtenir son diplôme universitaire en même temps que sa petite fille, rapporte le Daily Mail.

La centenaire a abandonné ses études à l'Université Allen de Columbia, en Caroline du Sud, à l'âge de 20 ans, après être tombée enceinte. Elle a ensuite passé la majeure partie de sa vie à élever ses douze enfants. Mais la mère de famille a toujours rêvé de reprendre ses études.

Par chance, son souhait s'est réalisé plus de 80 ans plus tard. Alors qu’elle était âgée de 96 ans, Sarah a quitté l’État de New York pour s’installer en Virginie avec sa petite-fille Halimah.

C’est dans ce contexte que la vieille dame a pu s’inscrire à la faculté. À noter que loi de 1974 sur l’enseignement supérieur de l’État de Virginie permet aux personnes âgées de plus de 60 ans de s’inscrire à des cours d'enseignement supérieur sans débourser un centime.

De son côté, la centenaire a opté pour le cursus dédié aux métiers de la petite enfance. Comme le précise le média britannique, Sarah vient de terminer son premier semestre au Brightpoint Community College.

Une élève exemplaire

Malgré son âge avancé, Sarah est une excellente élève. Elle peut compter sur le soutien de sa petite-fille, qui l’aide au quotidien. Par exemple, elles ont pris l’habitude de faire leurs devoirs ensemble : «J’étudie le devoir, et je lui explique et elle me donne ses réponses», explique Halimah.

Avant d’ajouter : «Je suis ses mains et ses yeux, mais c’est son cerveau. Elle est encore très vive». La jeune femme et son aïeule recevront leur diplôme en mai 2024.

«C’est quelque chose que je devais faire(…) Je suis très, très, très reconnaissante à Dieu de m’avoir permis de le faire», a déclaré la future diplômée de plus de 100 ans.

Sarah, qui était une joueuse de bowling semi-professionnelle, adore ses cours : «Quand je fais mes devoirs, c’est facile. C’est du gâteau», a-t-elle déclaré avant d’éclater de rire.

De son côté, Halimah a déclaré que sa grand-mère a toujours été une source d’inspiration : «C’est spécial parce que nous finirons nos études ensemble».

