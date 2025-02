À 14 et 15 ans, deux ados terrorisent un village des Alpes-Maritimes

Depuis plusieurs mois, les habitants d’un village des Alpes-Maritimes vivent l’enfer à cause de deux adolescents hors de contrôle.

Que se passe-t-il au village de Saint-Cézaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes). Cela fait plusieurs mois maintenant que les habitants de cette commune sont victimes d’exactions de la part de deux adolescents, rapporte CNews.

Face à cette situation, les riverains ont alerté la municipalité pour dénoncer les agissements des jeunes gens âgés de 14 et 15 ans, sans succès.

Crédit Photo : Capture d'écran Google Street View

De son côté, ce villageois ne mâche pas ses mots envers les deux garçons :

Parmi les incivilités commises par les deux mineurs, on peut citer des vols, des insultes ou encore des menaces téléphoniques.

Comme si cela ne suffisait pas, ces délinquants auraient également commis des délits dans la commune, souligne le site d’information.

« Une fois, on a pris un jeune homme qui avait un faux billet. On lui a bien fait comprendre qu'il était interdit de magasin. C'est de pire en pire. Et avant, on ne voyait ça que dans les banlieues, dans les quartiers de non-dit (quartiers qualifiés de "sensible", ndlr), maintenant, c'est dans nos villages », a déclaré un commerçant.