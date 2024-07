Voici le village préféré des Français en 2024 et on comprend pourquoi !

Chaque année, l’émission “Le village préféré des Français” récompense les communes de France pour leur architecture, leur paysage et leur patrimoine. Découvrez le palmarès de cette année.

Pendant les vacances, on peut être tenté de voyager à l’étranger pour découvrir une nouvelle culture et des paysages fabuleux dans un autre pays. Cependant, la France regorge de surprises et de points de vue incroyables. Entre montagnes, lacs, mer, campagne et ville : notre pays a tout pour plaire. En plus de ses collines verdoyantes, la France abrite de nombreux petits villages bourrés de charme.

Chaque année, l’émission “Le village préféré des Français” présentée par Stéphane Bern récompense les communes qui plaisent le plus aux habitants pour leur patrimoine, leur architecture, leur gastronomie et leurs paysages. Sans plus attendre, voici les 14 villages préférés des Français en 2024. De quoi se donner des idées de voyage.

14. Aregno (Haute-Corse)

Aregno est un village typique de la Corse situé en hauteur, au cœur des orangers et des amandiers. Chaque année, une fête traditionnelle est célébrée en l’honneur du “jardin de la Corse” dans cette ancienne cité agricole. Une fois dans le village, vous profiterez d’une vue sur la mer à couper le souffle.

13. Saint-Dyé-sur-Loire (Centre-Val de Loire)

Sur les bords de la Loire, ce village offre une porte d’entrée sur les célèbres châteaux de la Loire. Surnommée “Le port de Chambord”, cette commune était le principal lieu de débarquement des matériaux utilisés pour construire les châteaux.

12. Thomery (Île-de-France)

Situé à seulement 1 heure de Paris, ce village permet à ses visiteurs de profiter des bords de Seine et d’observer les péniches, dans un calme agréable. En visitant Thomery, vous serpenterez également entre les murs à vignes, célèbres sur le territoire.

11. Grignan (Auvergne-Rhône-Alpes)

Situé en hauteur, Grignan surplombe les champs de lavande et les vignes et offre ainsi un très beau panorama. Il abrite également un patrimoine historique puisqu’à Grignan se trouve un château majestueux restauré au début du 20ème siècle.

10. Cléron (Bourgogne-Franche-Comté)

Dans le Doubs, ce village de 300 habitants possède un riche patrimoine : un viaduc, un château médiéval ainsi qu’une église datant du 14ème siècle. En plus de cela, vous pouvez vous plonger dans l’histoire de la commune en arpentant les amphithéâtres rocheux et les nombreux musées.

9 - L’Île-Tudy (Bretagne)

En Bretagne, cet ancien village de pêcheurs séduit de nombreux touristes. Si l’on compte 754 habitants en hiver, ils sont 8 000 à élire domicile dans cette commune en été et pour cause : L’Île Trudy offre une vue magnifique sur la mer avec ses plages de sable fin et ses maisons colorées.

8. Gassin (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

En Provence, Gassin est un village perché qui offre une vue magnifique sur la presqu’île de Saint-Tropez. Si vous vous promenez dans les charmantes ruelles fleuries du village, vous pourrez découvrir des portes anciennes classées monuments historiques. Un charme médiéval qui ravit les touristes.

7. Ry (Normandie)

Si Ry a acquis une telle notoriété, c’est en partie parce qu’il s’agit du village dont Gustave Flaubert se serait inspiré pour écrire son célèbre roman “Madame Bovary”. Ry abrite une très belle église dont le porche a été sculpté en chêne ainsi que son saisissant musée des automates.

6. Sallertaine (Pays de la Loire)

Sallertaine possède un riche patrimoine : au cœur de ce village atypique, on compte deux églises ainsi qu’un beau jardin à visiter. Vous pourrez également faire du canoë sur la Route du sel et admirer le charme du marais, avant de partir à la rencontre des artisans d’art du village.

5. Monthermé (Grand-Est)

Dans ce village originaire du Moyen-Âge, on trouve une église datant du 15ème au centre de la commune. Les amateurs de randonnée seront ravis de séjourner à Monthermé puisque de nombreux sentiers partent du village pour découvrir des paysages incroyables.

4. Deshaies (Guadeloupe)

Petit tour en Guadeloupe pour ce village classé en quatrième position. Deshaies est un petit village de pêcheurs bourré de charme avec ses maisons en bois. Au cœur de la commune se trouve un jardin botanique peuplé de plantes rares et de magnifiques perroquets.

3. Villeréal (Nouvelle-Aquitaine)

Sur le podium du classement, on retrouve Villeréal, un village célèbre pour ses maisons à colombage et ses grandes halles à un étage. Au cœur de la commune se trouvent également des jardins clos à l’ancienne ainsi qu’une très belle église fortifiée.

2. Mers-les-Bains (Hauts-de-France)

Situé dans les Hauts-de-France, Mers-les-Bains est un village typique aux maisons colorées et à colombage. Cet ancien village de pêcheurs est situé directement sur le front de mer et a tout l’air d’une carte postale.

1. Collioure (Occitanie)

Cette année, le village préféré des Français est Collioure, situé en Occitanie. Avec ses magnifiques ruelles aux maisons colorées et fleuries, sans oublier son bord de mer remarquable, Collioure a tout pour plaire. Ce village, situé à quelques kilomètres de la frontière espagnole, abrite un château et une tour qui passionneront les amateurs d’histoire.