Un internaute a aidé un homme de 82 ans qui travaillait encore en récoltant 100 000 dollars pour qu'il prenne sa retraite

Aux États-Unis, un homme âgé de 82 ans travaillait encore 40 heures par semaine à Walmart, jusqu’à ce qu’il rencontre un jeune homme qui a changé sa vie.

Butch Marion est un vieil homme âgé de 82 ans qui, jusqu’à présent, passait 40 heures par semaine à travailler comme caissier dans un magasin Walmart. Un jour, il a rencontré un client qui a changé sa vie.

Rory McCarty est un jeune homme qui s’est rendu dans le magasin pour acheter des piles. Quand il a vu l’âge avancé du caissier, il a décidé de lui venir en aide.

Crédit photo : @bug_boys

Passionné par le réseau social TikTok, Rory a publié une vidéo dans laquelle on pouvait voir le vieil homme au travail. L’internaute a également créé une cagnotte en ligne, afin de récolter assez d’argent pour permettre à Butch Marion de prendre sa retraite.

« Je voulais aider ce vétéran de la marine à vivre le reste de sa vie en partant en voyage pour voir ses enfants en Floride. Je veux qu’il fasse les choses qu’il a toujours voulu faire mais qu’il n’a pas réalisé pour des raisons financières », a déclaré Rory McCarty.

Le vieil homme reçoit 100 000 dollars

La vidéo est rapidement devenue virale et a déclenché un bel élan de solidarité car ce mercredi 4 janvier, Butch Marion a finalement pu quitter le magasin pour prendre sa retraite. En effet, plus de 5 000 personnes venues du monde entier se sont mobilisées pour soutenir le retraité, qui a reçu 108 000 dollars.

« C’est tout simplement irréel, a confié le vétéran. Je me sens comme un nouvel homme, un oiseau hors d’une cage. »

Avec cette somme, Butch Marion souhaite payer ses factures et rendre visite à ses filles et ses petits-enfants qui vivent en Floride et qu’il n’a pas vu depuis des années, faute d’argent.