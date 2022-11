Épuisée et forcée de travailler en supermarché à 81 ans, cette femme déclenche un incroyable élan de solidarité

Aux États-Unis, un TikTokeur de 19 ans a récolté une énorme somme d’argent pour qu’une employée d’un supermarché âgée de 81 ans puisse rembourser son hypothèque et enfin prendre sa retraite.

Devan Bonagura est un TikTokeur américain au grand cœur : il a récolté plus de 100 000 dollars pour venir en aide à une octogénaire qui devait continuer de travailler pour payer son crédit immobilier.

Un élan de solidarité qui fait chaud au cœur

Tout a commencé début novembre lorsque le jeune homme, originaire de New Jersey (États-Unis), a partagé une vidéo de Nola Carpenter, une employée de Walmart âgée de 81 ans.

Sur les images, on aperçoit la vieille dame - qui semble épuisée - assise dans la salle de repos du supermarché pendant sa pause : « La vie ne devrait pas être aussi dure», a commenté Devan Bonagura.

Crédit Photo : TikTok

Le clip déchirant a été visionné plus de 30 millions de fois depuis sa publication, le 2 novembre dernier. Les réactions des internautes ont conduit le TikTokeur à mettre en place une cagnotte en ligne pour collecter des fonds pour Nola.

Dans une autre vidéo, Devan Bonagura a précisé qu’il travaillait pour un fournisseur qui vend des téléphones à l’intérieur de l’enseigne. Ce dernier a révélé que le directeur du magasin lui avait demandé de supprimer son contenu et la cagnotte, car la chaîne aurait reçu des menaces.

Le TikTokeur récolte plus de 181 000 dollars pour l’octogénaire

Sans réelle surprise, le jeune employé a fait le choix de poursuivre sa bonne action. Résultat : il a été suspendu par son employeur, mais cette injustice en valait la peine. La raison ? Il a récolté plus de 100 000 dollars (environ 96 000 euros) en seulement 24 heures.

Hélas, cette somme ne permettait pas à l’octogénaire de payer son hypothèque et de prendre sa retraite. Finalement, la cagnotte a atteint les 186 000 dollars (soit 178 528 euros) quelques jours plus tard.

Crédit Photo : Instagram

Crédit Photo : Instagram

Dans une vidéo, Nola a exprimé sa gratitude avant de remercier les donateurs : «Je me sens bien, et je suis reconnaissante envers Devan pour ce qu’il a fait, sinon rien de tout cela n’aurait été possible», a-t-elle déclaré. «Je travaille chez Walmart depuis 20 ans pour payer ma maison».

Elle prendra sa retraite en janvier 2023.