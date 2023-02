À 88 ans, il doit travailler 6 jours sur 7 pour payer la place de sa femme atteinte d'Alzheimer en Ehpad

À 88 ans, cet homme a été obligé de reprendre le travail pour payer la place de sa femme en maison de retraite. Il a ouvert son atelier de réparation de vélos à Nantes et travaille six jours sur sept.

Claude Ollivier est un homme âgé de 88 ans qui vit à Nantes, en Loire-Atlantique. Il y a quelques années, sa femme atteinte d’Alzheimer a été placée en maison de retraite.

Crédit photo : iStock

Cependant, les places dans ces établissements peuvent coûter très cher et pour cette raison, Claude a été contraint de se remettre à travailler.

« Ma femme est entrée en Ehpad dans une unité Alzheimer et cela coûte très cher. C’est pour cette raison que je poursuis cette activité. C’est difficile, mais c’est comme ça, malheureusement », a regretté le vieil homme.

Il répare des vélos à 88 ans

En 2019, l’octogénaire a ouvert un atelier dans lequel il répare des vélos. S’il s’y connaît dans ce domaine, c’est parce qu’il a travaillé chez un fabricant de vélo à l’âge de 15 ans. Aujourd’hui, il a créé son auto-entreprise, travaille six jours sur sept et s’occupe également du service après-vente.

« On me connaît, a-t-il affirmé. Beaucoup de gens viennent me voir car ils ont de vieux modèles que les autres mécaniciens ne veulent plus prendre en charge. Je répare des bicyclettes de tous les âges : des plus vintages aux plus récentes. Le vélo a tellement évolué. »

Crédit photo : iStock

À 88 ans, Claude est toujours en forme et est considéré comme le plus vieux mécanicien de Nantes. La raison d’une telle longévité ? Il n’a jamais fumé, ne boit pas d’alcool et mange sainement. En plus de cela, il fait du vélo tous les jours pour tester ses réparations, ce qui lui permet de garder la forme.